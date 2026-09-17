Marcel Spatari: Intenția este de a mări numărul beneficiarilor de compensații

„Statul va acorda compensații cel puțin în limita bugetului de anul trecut, dar în funcție de evoluția prețului, vom căuta și alte surse. Din câte am discutat cu Guvernul, intenția este de a mări numărul de beneficiari în acest an, pentru că tariful deja este mai mare”, a declarat președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Marcel Spatari, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RealitateaTV.

Totodată, valoarea compensațiilor luată în calcul pentru acest sezon este comparabilă cu cea de anul trecut, cu o sumă minimă de 500 de lei și una maximă cuprinsă între 800 și 1000 de lei, în funcție de sursa de energie.

„Probabil vom avea o majorare a bugetului de compensații. Nu pot spune suma exactă pentru că ministerul acum pregătește legea bugetului pentru anul viitor, dar ar fi vorba de 2,5 miliarde de lei. Iar valoarea compensației care acum se ia în considerare este comparabilă cu cea de anul trecut. Adică, valoarea minimă să fie de 500 de lei, valoarea maximă, în funcție de sursa de energie, între 800 și 1000 de lei”, a punctat parlamentarul.

Potrivit autorităților, cererile pentru obținerea compensațiilor pot fi depuse începând cu data de 2 noiembrie.