Marcel Spatari preia conducerea Comisiei economie, buget și finanțe

Totodată, Adrian Băluțel a preluat conducerea Comisiei pentru integrare europeană și a fost inclus în componența Biroului permanent al Parlamentului. Modificările au fost aprobate joi de legislativ, la solicitarea fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate.

Schimbări au fost operate și în componența altor comisii permanente. Iurie Levinschi a fost numit vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, iar Valeriu Robu – secretar al acesteia. Victor Mătrăgună a devenit membru al comisiei, ocupând un loc vacant.

În Comisia pentru politică externă, Ion Groza a fost desemnat vicepreședinte, iar Roman Roșca – membru.

Parlamentul a modificat și conducerea unor delegații la organizații internaționale și bilaterale. Adrian Băluțel a fost desemnat copreședinte al Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană, iar Radu Marian a preluat conducerea delegației Parlamentului la Uniunea Interparlamentară.

Olga Ursu a fost desemnat președinte al delegației legislativului la Adunarea Parlamentară a Parteneriatului Estic – EURONEST.

Totodată, Iurie Levinschi va conduce Grupul parlamentar de prietenie cu Ucraina, iar Roman Roșca – Grupul de prietenie cu Letonia.

În legislatura a XII-a a Parlamentului funcționează 12 comisii permanente, 12 delegații la organizații parlamentare internaționale și bilaterale și 56 de grupuri parlamentare de prietenie cu alte state.