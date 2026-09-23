Marco Rubio s-a întâlnit cu Serghei Lavrov la New York, în marja Adunării Generale a ONU

Întâlnirea a avut loc în aceeași zi cu discursul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la ONU, relatează Agerpres cu referire la AFP.

Rubio și Lavrov s-au întâlnit la un mare hotel din New York și nu au dorit să răspundă la întrebările jurnaliștilor, în special în legătură cu posibilitatea unui moratoriu asupra atacurilor împotriva instalațiilor energetice.

Rusia a atacat Kievul miercuri dimineața cu drone, lovind infrastructura feroviară, depozite și benzinării, la doar câteva ore după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu omologul său american Donald Trump pentru a discuta despre eforturile de pace.

Kievul și Washingtonul doresc ca războiul Rusiei împotriva Ucrainei să se încheie „înainte de iarnă”, potrivit unui comunicat al președintelui ucrainean publicat marți în marja Adunării Generale a ONU.

„Atât Statele Unite, cât și Ucraina vor să vadă acest război absurd purtat de Rusia luând sfârșit înainte de iarnă”, a scris Zelenski care a precizat că a discutat cu Trump despre „măsurile de dezescaladare capabile să deschidă calea către diplomație”.

În cursul unei conferințe de presă în marja Adunării Generale a ONU, liderul ucrainean a indicat, de asemenea, că i-a transmis președintelui american intenția sa de a opri atacurile asupra instalațiilor energetice rusești, cu condiția ca Moscova să facă același lucru cu atacurile sale masive în Ucraina.

„Am discutat cu președintele american despre un moratoriu energetic”, a declarat marți șeful statului ucrainean.