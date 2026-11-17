Ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a declarat că Vladimir Putin folosește „iarna ca armă” în Ucraina, scrie TVPWorld și Digi24.RO.

Pachetul a fost anunțat marți de ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, în timp ce coprezida o reuniune a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei la sediul NATO din Bruxelles, care a reunit aproape 50 de țări pentru a coordona sprijinul militar acordat Kievului. Livrările sunt preconizate să înceapă la jumătatea lunii decembrie.

Potrivit guvernului britanic, rachetele și lansatoarele s-au dovedit eficiente împotriva dronelor Shahed de concepție iraniană, utilizate de Rusia pentru a lovi orașele și infrastructura ucraineană. Rusia a vizat în repetate rânduri infrastructura energetică a Ucrainei de la lansarea invaziei sale în 2022, avariind centralele electrice și instalațiile de încălzire și lăsând milioane de ucraineni să se confrunte cu penurii de energie electrică și de încălzire în timpul temperaturilor glaciale de iarnă.

Putin „folosește iarna ca armă”

„În Ucraina, președintele Putin folosește iarna ca armă”, a declarat Streeting, subliniind necesitatea consolidării apărării Kievului împotriva atacurilor rusești. „Linia frontului din Ucraina este linia frontului pentru libertate și democrație, iar noi vom fi alături de ei cât timp va fi nevoie”, a adăugat el.

Noua asistență face parte dintr-un pachet mai amplu de apărare pentru iarnă, în valoare de 500 de milioane de lire sterline (600 de milioane de euro), anunțat de guvernul britanic, care a furnizat deja Ucrainei 400 de rachete sol-aer înaintea lunilor mai reci.

Se preconizează că livrările vor începe la jumătatea lunii decembrie.



