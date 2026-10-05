Marea Neagră // O navă ar fi fost lovită de o dronă în apropierea platformei Neptun Deep. O persoană ar fi decedat

La bordul navei se află 13 persoane, din care una ar fi decedată, conform informațiilor G4Media, citate de g4media.ro. O altă persoană ar fi dată dispărută.

Este vorba de nava Royad Mammadov, pentru care intervin SAR Artemis și SAR Apollo pentru a prelua echipajul.

Nava a fost lovită în timp ce președintele României, Nicușor Dan se întâlnea la Cotroceni cu o delegație a OMV Petrom. Neptun Deep este operată de Petrom, filiala din România a OMV și compania cu capital majoritar de stat Romgaz.

Nava ar fi plecat din portul ucrainean Ismail.