În context, Direcția generală educație, tineret și sport precizează că în instituțiile de învățământ a fost anunțată zi scurtă cu această ocazie. Se estimează că la acțiune vor participa peste 100 de mii de elevi și cadre didactice.

Elevii sunt încurajați să promoveze participarea la „Marea plantare”. Astfel, copiii pot realiza clipuri în care să își invite colegii, prietenii și rudele să se alăture acțiunii și să le posteze pe rețelele de socializare cu tagul #MareaPlantareChisinau și cu numele instituției de învățământ. Cele mai inspirate 50 de participări vor fi premiate cu câte 3 mii de lei fiecare.

DGETS recomandă ca la plantarea puieților, groapa să fie suficient de largă pentru ca rădăcinile să stea libere. Campania municipală „Marea plantare” se va desfășura până la sfârșitul lunii noiembrie, în toate sectoarele orașului.