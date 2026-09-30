Mark Rutte: Nu există nicio amenințare iminentă dinspre Rusia pentru teritoriul NATO

„Dacă Rusia ar vrea să acționeze împotriva Finlandei, o țară baltică, Poloniei sau oricărei alte țări NATO, ar exista o consolidare militară”, a spus Rutte, scrie Agerpres cu referire la Reuters.

El a subliniat că NATO este o alianță defensivă și că Rusia ar trebui să renunțe la amenințările nucleare.

„Cred că cea mai bună modalitate de a trata această chestiune este de a exista puțin calm aici, de partea NATO. Ne putem permite un pic de calm, dar și un pic de asigurare că vom continua ceea ce facem”, a adăugat înalta oficialitate aliată.

Mark Rutte a mai afirmat că Statele Unite vor rămâne implicate în apărarea convențională și nucleară a Europei.

Kremlinul a confirmat miercuri că Rusia a transmis avertismente de natură nucleară către NATO prin care atenționează Alianța cu privire la riscurile unei eventuale încercări de izolare a exclavei ruse Kaliningrad, pentru a le reaminti astfel 'capetelor înfierbântate' din Europa dispozițiile politicii Moscovei în cazul unor acțiuni de acest fel.

Într-un document consultat de Reuters, Moscova a avertizat NATO că ar fi pregătită să recurgă la arme nucleare dacă această alianță ar încerca să îi taie Rusiei accesul la exclava sa de la Marea Baltică, situată între Polonia și Lituania.

Purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a confirmat că Rusia a transmis un document informal Alianței, dar nu a dezvăluit conținutul acestuia.