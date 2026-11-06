Mark Rutte: O victorie categorică a Ucrainei sau a Rusiei este puțin probabilă. „Războiul se va încheia cu un compromis”

„Acest gen de războaie se încheie întotdeauna cu un acord de pace, care este adesea un fel de compromis”, a spus Rutte, citat de Bloomberg.

Șeful NATO a avertizat însă că încheierea luptelor din Ucraina nu va elimina amenințarea reprezentată de Rusia pentru restul Europei. În prezent, o mare parte a trupelor ruse este angajată pe frontul ucrainean, dar, după încetarea războiului, Moscova va dispune în continuare de o armată numeroasă, notează DIGI24.ro.

Rutte a afirmat că discută în fiecare săptămână cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și și-a exprimat admirația față de acesta. Totodată, a subliniat importanța unei relații de colaborare între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin.

Trupele ruse care luptă în Ucraina reprezintă, în prezent, o amenințare mai puțin imediată pentru alte state europene, tocmai pentru că sunt concentrate pe frontul ucrainean. Situația s-ar putea schimba însă după încheierea conflictului, a avertizat secretarul general al NATO.

Rutte a insistat și asupra rolului Statelor Unite în apărarea Europei, afirmând că Washingtonul rămâne indispensabil pentru securitatea continentului.

Întrebat despre acordul dintre Trump și Putin privind importurile de motorină rusească, șeful NATO a refuzat să comenteze înțelegerea. El a declarat însă că i-a transmis lui Zelenski că Statele Unite sunt singura țară care poate furniza, în prezent, o parte dintre capacitățile militare de care Ucraina are nevoie pentru a rezista în război.

Acordul privind motorina s-a confruntat între timp cu dificultăți practice. Două petroliere care se îndreptau inițial spre Statele Unite și-au schimbat cursul, a relatat Financial Times pe 5 noiembrie, pe fondul îngrijorărilor potențialilor cumpărători legate de sancțiuni și de riscurile juridice.

Trump anunțase acordul pe 9 octombrie. Zelenski a criticat înțelegerea, avertizând că veniturile suplimentare obținute de Rusia din sectorul energetic ar putea contribui la finanțarea războiului declanșat de Moscova.

Mesajul lui Rutte pentru Trump după alegerile din SUA

Mark Rutte a mai declarat că i-a trimis lui Donald Trump un mesaj scurt după alegerile intermediare din 3 noiembrie, în urma cărora democrații au obținut controlul asupra ambelor camere ale Congresului american.

„Nu-ți pierde curajul”, i-ar fi transmis secretarul general al NATO președintelui american.

La rândul său, Volodimir Zelenski și-a exprimat speranța că rezultatul scrutinului va contribui la consolidarea sprijinului Statelor Unite pentru Ucraina. Președintele ucrainean a afirmat că o asistență militară mai consistentă și o cooperare mai strânsă între Washington și capitalele europene ar putea influența calculele lui Vladimir Putin privind continuarea războiului.

SUA vor media discuțiile dintre Ucraina și Rusia de la Abu Dhabi

Declarațiile lui Rutte vin într-un moment în care Washingtonul încearcă să relanseze negocierile pentru încheierea războiului. Trimisul special al președintelui american, Steve Witkoff, a anunțat că Statele Unite vor media discuții la nivel de lucru între Ucraina și Rusia, programate pentru 10 și 11 noiembrie, la Abu Dhabi.

Volodimir Zelenski a avut pe 4 noiembrie o convorbire de aproximativ 90 de minute cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, în cadrul căreia au fost pregătite negocierile. Ucraina și-a prezentat propunerile și a semnalat nevoile urgente în materie de apărare aeriană.

Președintele ucrainean a solicitat garanții de securitate pentru perioada de după încheierea războiului și a cerut Washingtonului să furnizeze mai multe rachete interceptoare pentru sistemele Patriot.

În paralel, Donald Trump s-a întâlnit pe 5 noiembrie, la Casa Albă, cu Kirill Dmitriev, emisarul președintelui rus Vladimir Putin. Liderul american a afirmat că un eventual acord mai amplu ar putea implica întreaga Europă.

Trump nu a oferit însă detalii despre termenii unui asemenea acord și nici nu a precizat dacă Ucraina și guvernele europene au fost consultate sau și-au dat acordul pentru un astfel de cadru. Președintele american a confirmat că nu s-a întâlnit cu oficialii ucraineni care se aflau, de asemenea, în vizită la Washington în aceeași zi.