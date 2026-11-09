Marta Kos, despre boicotarea de către PCRM și PSRM a ședinței Parlamentului: O lipsă de respect față de cetățeni

Marta Kos a subliniat că în primul rând acest lucru este o lipsă de respect față de cetățenii, care i-au votat pe comuniști și pe socialiști ca să fie acolo, în Parlament, și să le reprezinte interesele.

„Parlamentul este locul unde diferite opinii trebuie să se întâlnească, să discute, iar apoi să câștige cele care au majoritatea. Așa că, pentru mine, Parlamentul este cel mai bun loc, chiar dacă nu sunteți de acord cu toate. Nu trebuie să fiți de acord cu tot ce spun eu sau cu tot ce face Comisia Europeană.

Dar este vorba și despre respect, un respect pe care îl aștept din partea tuturor partidelor politice. Nu față de mine, ci aștept respect față de cetățeni. Dacă au fost aleși, ei răspund doar în fața cetățenilor Republicii Moldova, nu în fața Martei Kos”, a menționat Comisarul European pentru Extindere.

De asemenea, ea a spus că această decizie de boicot le aparține și este dreptul lor să o facă.

„Este decizia lor. Mi-aș fi dorit să fie toată lumea aici, dar știu că au luat această decizie din diferite motive. Cred că nu este un semn bun”, a mai declarat Marta Kos.

Amintim că, Marta Kos se află într-o vizită de lucru în R. Moldova. Ea a participat la mai multe evenimente legate de ultimul raport de Extindere al Comisiei Europene vis-à-vis de R. Moldova. De asemenea, astăzi au fost lansate două proiecte de dezvoltare în R. Moldova, ambele finanțate de Uniunea Europeană și Suedia.