Marta Kos, în vizită la Mitropolia Basarabiei. Libertatea religioasă, integrarea europeană și patrimoniul confiscat, pe agenda discuțiilor

Potrivit unui comunicat al Mitropoliei Basarabiei, ierarhul și-a exprimat speranța că Republica Moldova își va îndeplini aspirația de integrare europeană, printr-un efort comun al instituțiilor publice și al societății, inclusiv al cultelor religioase. Totodată, a subliniat că apropierea de Uniunea Europeană trebuie să aducă schimbări concrete în viața cetățenilor, prin mai multă siguranță, libertate și dreptate.

În cadrul discuțiilor, mitropolitul Antonie a semnalat că instituția continuă să se confrunte cu obstacole administrative, tratament inechitabil și dificultăți în exercitarea drepturilor sale, la peste trei decenii de la reactivare.

Unul dintre subiectele abordate a vizat libertatea comunităților religioase de a-și alege apartenența bisericească, folosința lăcașurilor de cult și protecția clericilor și credincioșilor. Mitropolitul a amintit hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 13 decembrie 2001, prin care a fost constatată încălcarea libertății religioase în cauza Mitropoliei Basarabiei.

În acest context, a fost abordat și litigiul privind contractele încheiate în 2003 și 2008 între Ministerul Culturii și Mitropolia Chișinăului, subordonată Patriarhiei Ruse. Acestea au fost anulate de Curtea de Apel Chișinău în aprilie 2023, însă decizia a fost contestată cu recurs. Ierarhul a atras atenția asupra necesității soluționării cauzei într-un termen rezonabil, cu respectarea independenței justiției.

O altă solicitare a vizat recunoașterea Mitropoliei Basarabiei, în legislația națională, ca victimă a represiunilor sovietice și reabilitarea memoriei preoților uciși, deportați sau întemnițați. Mitropolitul a amintit că Parlamentul European a recunoscut acest statut prin rezoluția din 5 octombrie 2023 și a cerut ca decizia să fie urmată de măsuri concrete la nivel național.

În privința patrimoniului confiscat, reprezentanții Mitropoliei au semnalat că angajamentele autorităților privind identificarea unui imobil care să fie oferit instituției cu titlu reparatoriu nu au fost îndeplinite.

O parte a întrevederii a fost dedicată cooperării sociale. Mitropolitul Antonie a prezentat activitatea Misiunii Sociale „Diaconia” în sprijinirea familiilor vulnerabile, prevenirea risipei alimentare și combaterea violenței domestice. De asemenea, și-a exprimat disponibilitatea de a extinde implicarea clericilor și parohiilor în inițiative pentru protejarea femeilor și copiilor, sprijinirea familiilor și prevenirea dependențelor.

„În localitățile afectate de sărăcie, migrație și îmbătrânirea populației, preotul cunoaște adesea îndeaproape dificultățile familiilor și poate contribui la identificarea situațiilor de vulnerabilitate. Prin pregătire și colaborare cu profesioniștii din domeniul social, această apropiere poate facilita accesul la servicii și poate preveni agravarea unor probleme”, se arată în comunicatul Mitropoliei Basarabiei.

Discuțiile au vizat și dezinformarea politico-religioasă, care prezintă integrarea europeană drept o amenințare la adresa credinței. Mitropolia și-a exprimat disponibilitatea de a participa la programe de comunicare responsabilă și de combatere a manipulării.

La rândul său, Marta Kos a evidențiat importanța respectării demnității umane, libertății, egalității și statului de drept. Comisarul european a apreciat sprijinul Mitropoliei Basarabiei pentru parcursul european al Republicii Moldova și deschiderea acesteia pentru combaterea dezinformării.

Oficialul european a încurajat formularea unor propuneri concrete de cooperare și și-a exprimat disponibilitatea de a continua dialogul în domeniul social, inclusiv pentru consolidarea rezilienței societății și conservarea patrimoniului cultural și religios.

La încheierea întrevederii, Părintele Mitropolit Antonie a mulțumit pentru atenția acordată problemelor și inițiativelor prezentate și i-a oferit doamnei comisar o icoană a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt.

Menționăm că la întrevedere au participat și ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, și viceprim-ministrul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov.