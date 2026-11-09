Marta Kos: R. Moldova ar putea închide primele capitole de negociere cu UE în următoarele luni

Declarațiile au fost făcute de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-un interviu acordat în exclusivitate postului Moldova 1.

O condiție obligatorie pentru trecerea la următoarea etapă a negocierilor este îndeplinirea criteriilor intermediare privind statul de drept, cunoscute drept IBAR. Acestea vizează reformele fundamentale, inclusiv funcționarea justiției și respectarea principiilor statului de drept.

Autoritățile de la Bruxelles analizează în prezent progresele raportate de Chișinău, iar o decizie privind această etapă ar putea fi luată în câteva luni.

„Da, sunteți foarte aproape de acest obiectiv. Noi numim acest lucru IBAR - criterii intermediare pentru statul de drept. Am primit deja documentul de la Guvernul dumneavoastră și acum evaluăm în ce măsură îndepliniți deja aceste cerințe. Acest lucru s-ar putea întâmpla în câteva luni, iar aceasta este într-adevăr o etapă importantă”, a declarat Marta Kos.

Îndeplinirea criteriilor intermediare privind statul de drept va permite Republicii Moldova să înceapă închiderea provizorie a capitolelor de negociere pentru care demonstrează că este pregătită să aplice legislația europeană. O etapă similară a fost parcursă de Albania în mai 2026, iar un asemenea rezultat ar putea oferi un impuls important negocierilor, a explicat Marta Kos.

Calendarul propus pentru Republica Moldova este considerat realist de statele membre ale Uniunii Europene. Evaluările prezentate de Comisia Europeană odată cu publicarea raportului privind extinderea au fost primite favorabil, iar țările UE ar urma să susțină următoarele etape ale procesului.

„Toți au fost de acord că ceea ce am pus pe hârtie este realist, ceea ce înseamnă că și ele văd posibilitățile ca Moldova să pună în aplicare ceea ce este prevăzut în foaia de parcurs. Ca urmare, mă aștept ca statele membre să susțină în mod pozitiv fiecare pas următor al Moldovei în acest proces”, a afirmat comisara europeană.

Lipsa specialiștilor, o provocare pentru reformele de aderare

Lipsa personalului calificat în anumite instituții publice reprezintă o altă provocare pentru implementarea reformelor. Deficitul de specialiști este resimțit în special în domeniul legislației de mediu, unde aplicarea normelor europene presupune cunoștințe tehnice complexe.

Situația se îmbunătățește, iar Uniunea Europeană oferă sprijin pentru pregătirea angajaților, a precizat Marta Kos.

„Există domenii în care nu există suficienți experți, să zicem, pentru un domeniu foarte complicat precum dreptul mediului, așa că noi oferim sprijin, așa cum am spus mai înainte, dar, din câte am aflat, Guvernul dumneavoastră depune într-adevăr eforturi considerabile pentru a asigura un număr suficient de specialiști în acest domeniu, care, de altfel, este în continuă evoluție”, a precizat comisara europeană.

Până la 25 de capitole de negociere ar putea fi închise provizoriu până la sfârșitul anului 2027, potrivit foii de parcurs prezentate de Comisia Europeană. Obiectivul este condiționat de îndeplinirea angajamentelor asumate de Republica Moldova. Atingerea acestuia ar aduce țara la un nivel comparabil cu cel al Muntenegrului, unul dintre statele cele mai avansate în negocierile de aderare, a mai punctat Marta Kos, în exclusivitate pentru Moldova 1.

Vizita comisarei europene pentru Extindere, Marta Kos, în Republica Moldova are loc la câteva zile după publicarea Raportului Comisiei Europene privind extinderea UE, din 4 noiembrie.

Documentul constată progrese în toate cele 33 de capitole de negociere evaluate, dar evidențiază și necesitatea continuării reformelor, în special în justiție, combaterea corupției și consolidarea instituțiilor democratice.

Republica Moldova a deschis până în prezent patru dintre cele șase clustere de negociere, iar autoritățile de la Chișinău își propun să le deschidă și pe celelalte două până la sfârșitul anului 2026.