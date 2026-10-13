Marta Kos: R. Moldova este pregătită tehnic să deschidă ultimele două clustere până la sfârșitul anului. Aderarea până în 2030 este realistă

„Cele două clustere de negociere rămase sunt pregătite tehnic. Ar trebui acum să trecem la deschiderea lor”, a declarat Marta Kos.

Comisarul european a precizat că nu poate oferi o garanție de sută la sută că procesul va fi finalizat până la sfârșitul anului, întrucât decizia depinde și de statele membre. Kos s-a arătat însă încrezătoare că acest obiectiv poate fi atins.

„Dacă văd cum statele membre ne ajută să avansăm și câtă agilitate și energie are președinția irlandeză, sunt încrezătoare că vom reuși să deschidem toate clusterele până la sfârșitul anului”, a spus comisarul european.

Premierul irlandez, Thomas Byrne, a declarat, la rândul său, că țara sa va continua să lucreze pentru avansarea procesului de aderare și pentru deschiderea tuturor clusterelor.

„Președinția irlandeză lucrează pentru a avea Republica Moldova ca stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, cu toate drepturile, toate responsabilitățile și toate beneficiile”, a declarat Byrne.

Oficialul irlandez a apreciat progresele realizate de Chișinău și a amintit că, în raportul de extindere din 2025, Comisia Europeană a constatat că Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre statele candidate. El și-a exprimat încrederea că următorul raport de extindere va confirma evoluția reformelor.

„Irlanda va continua să lucreze foarte mult pentru a facilita deschiderea tuturor clusterelor cu Republica Moldova până la sfârșitul anului. Este important, desigur, ca Moldova să continue să implementeze reformele necesare și să mențină ritmul în procesul de aderare”, a afirmat Thomas Byrne.

Un alt mesaj important transmis la Luxemburg a vizat perspectiva aderării Republicii Moldova până în 2030. Marta Kos a declarat că acest termen este unul realist dacă actualul ritm al reformelor va fi menținut.

„Moldova chiar livrează. Dacă Moldova va putea deveni membru al UE până în 2030 depinde de modul în care această performanță va continua. Până acum funcționează excelent, de aceea susținem viziunea pentru 2030”, a declarat Kos.

Potrivit comisarului european, pentru ca aderarea până în 2030 să fie posibilă, negocierile propriu-zise ar trebui încheiate, din punct de vedere tehnic, în prima jumătate a anului 2028. Ulterior, procesul va depinde și de deciziile și pregătirile statelor membre.

Vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că, odată cu decizia luată la Luxemburg, Republica Moldova negociază deja 24 dintre cele 33 de capitole.

„Aceasta este o realizare majoră pentru Moldova. Arată ce putem realiza atunci când determinarea noastră de a reforma este susținută de angajamentul politic al Uniunii Europene”, a spus Gherasimov.

Cele 17 capitole deschise în cadrul celor două noi clustere vizează inclusiv piața internă, protecția consumatorilor, drepturile angajaților, educația, serviciile digitale, mediul de afaceri și competitivitatea. Gherasimov a subliniat că etapa următoare va presupune nu doar adoptarea legislației europene, ci și aplicarea acesteia prin instituții capabile să producă rezultate concrete.

După decizia de la Luxemburg, Republica Moldova are deschise patru dintre cele șase clustere de negociere. Au rămas de deschis „Agenda verde și conectivitate durabilă” și „Resurse, agricultură și coeziune”.