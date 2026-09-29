Marta Kos: R. Moldova va primi un nou pachet de sprijin financiar din partea UE

Acest lucru a fost anunțat de comisarul European pentru Extindere, Marta Kos , transmite Moldpres.

„Acest sprijin trebuie să atragă investiții private în sectoare cheie, în strânsă cooperare cu instituțiile financiare internaționale”, a menționat Marta Kos, în cadrul unei intervenții video la deschiderea celei de-a XI-a ediții a Moldova Business Week, organizată la Chișinău.

De asemeena, demnitarul european a spus că reformele implementate de Republica Moldova în cadrul parcursului de aderare la Uniunea Europeană contribuie la crearea unui mediu de afaceri mai predictibil și mai atractiv pentru investiții. Cine investește astăzi în Moldova, investește într-o poveste de succes europeană.

Oficialul european a menționat că Republica Moldova a realizat progrese rapide în implementarea reformelor și devine tot mai atractivă pentru investitori.

„Încep prin a vă felicita pentru realizarea unor reforme de extindere de înaltă calitate, într-un ritm impresionant. Parcursul reformelor dumneavoastră sporește încrederea. Europa vă vede progresele. La fel și investitorii. Moldova devine tot mai atractivă. Agenda dumneavoastră de reforme oferă o temelie solidă pe care Moldova trebuie să și-o dezvolte acum și un argument de afaceri puternic, cu ambiție și într-un ritm decisiv”, a spus Marta Kos.

Ea a adăugat că reformele pentru aderarea la Uniunea Europeană creează un mediu de afaceri puternic, aduc predictibilitate, siguranță juridică și vizează o capacitate administrativă puternică. Acest lucru permite ca oamenii de afaceri să simtă beneficiile integrării europene înaintea aderării depline.

„Toate acestea constituie baza pentru investiții, o productivitate mai mare, o creștere mai puternică și locuri de muncă acasă. În timp ce investitorii sunt tot mai atenți la potențialul Moldovei, noi trebuie să ne intensificăm eforturile pentru viitorul economic al Moldovei. Producătorii moldoveni obțin treptat acces la oportunitățile și beneficiile pieței noastre unice. Și vor urma și altele, pas cu pas, înaintea aderării depline”, a accentuat comisarul europen.

Oficialul din UE a accentuat că R. Moldova are multe de oferit investitorilor internaționali și că cine investește astăzi în Moldova investește într-o poveste de succes europeană.

„Aveți o poziție strategică la poarta de acces către piețele europene, oameni calificați și sectoare cu un potențial enorm, de la cel digital la producție și logistică. Cine investește astăzi în Moldova investește într-o poveste de succes europeană. Să ne suflecăm mânecile împreună. Momentul Moldovei este acum”, a conchis comisarul Marta Kos.

Moldova Business Week (MBW) reprezintă una dintre cele mai importante platforme economice ale Republicii Moldova. Evenimentul, ajuns la cea de-a XI-a ediție, a început astăzi la Chișinău și reunește investitori, exportatori, companii, instituții financiare și factori de decizie din țară și din străinătate, pentru a discuta despre dezvoltarea economică a țării prin integrare economică europeană, atragerea investițiilor și extinderea exporturilor.