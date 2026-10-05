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Marta Kos: Republica Moldova ar putea deschide două noi clustere de negociere cu UE chiar săptămâna viitoare

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Marta Kos: Republica Moldova ar putea deschide două noi clustere de negociere cu UE chiar săptămâna viitoare

Republica Moldova ar putea deschide încă două clustere de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană chiar săptămâna viitoare, în cadrul Conferinței Interguvernamentale de la Luxemburg.

Declarația a fost făcută de comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, după cea de-a zecea reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană de la Bruxelles.

Este o posibilitate să deschidem următoarele clustere de negociere cu R. Moldova și Ucraina săptămâna viitoare, la Conferința Interguvernamentală de la Luxemburg”, a declarat Marta Kos.

Comisarul european a precizat că obiectivul este deschiderea tuturor clusterelor până la sfârșitul acestui an.

Kos a apreciat ritmul reformelor realizate de autoritățile de la Chișinău și a îndemnat Guvernul să mențină ritmul și angajamentul în procesul de integrare europeană.

La rândul său, premierul Vasile Tofan a declarat că autoritățile vor face tot ce ține de ele pentru a îndeplini jaloanele necesare deschiderii tuturor clusterelor.

Șeful Guvernului a afirmat că obiectivul autorităților este finalizarea negocierilor la începutul anului 2028, astfel încât Republica Moldova să poată avansa spre aderarea la Uniunea Europeană până în 2030.

Cea de-a zecea reuniune a Consiliului de Asociere UE–Republica Moldova a avut loc pe 5 octombrie, la Bruxelles, și a vizat inclusiv procesul de aderare, reformele, securitatea, energia și cooperarea economică.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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