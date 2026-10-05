Marta Kos: Republica Moldova ar putea deschide două noi clustere de negociere cu UE chiar săptămâna viitoare

Declarația a fost făcută de comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, după cea de-a zecea reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană de la Bruxelles.

”Este o posibilitate să deschidem următoarele clustere de negociere cu R. Moldova și Ucraina săptămâna viitoare, la Conferința Interguvernamentală de la Luxemburg”, a declarat Marta Kos.

Comisarul european a precizat că obiectivul este deschiderea tuturor clusterelor până la sfârșitul acestui an.

Kos a apreciat ritmul reformelor realizate de autoritățile de la Chișinău și a îndemnat Guvernul să mențină ritmul și angajamentul în procesul de integrare europeană.

La rândul său, premierul Vasile Tofan a declarat că autoritățile vor face tot ce ține de ele pentru a îndeplini jaloanele necesare deschiderii tuturor clusterelor.

Șeful Guvernului a afirmat că obiectivul autorităților este finalizarea negocierilor la începutul anului 2028, astfel încât Republica Moldova să poată avansa spre aderarea la Uniunea Europeană până în 2030.

Cea de-a zecea reuniune a Consiliului de Asociere UE–Republica Moldova a avut loc pe 5 octombrie, la Bruxelles, și a vizat inclusiv procesul de aderare, reformele, securitatea, energia și cooperarea economică.