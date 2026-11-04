Marta Kos: Republica Moldova este cel mai performant stat din procesul de extindere a UE. Chișinăul face un salt înainte

”Anterior, spuneam că Republica Moldova este cel mai bun elev din clasa mea. Acum spun că este cel mai performant din clasa mea. Republica Moldova face un salt înainte”, a declarat Marta Kos.

Comisarul european a apreciat determinarea autorităților de la Chișinău de a accelera reformele necesare aderării, inclusiv în domenii dificile, precum evaluarea externă a judecătorilor.

”În ciuda unor presiuni externe fără precedent, Republica Moldova a făcut progrese remarcabile în drumul său de aderare la UE. Acest stat a demonstrat o determinare puternică de a accelera reformele, inclusiv reforme dificile, precum vettingul judecătorilor”, a subliniat Marta Kos.

Potrivit oficialului european, Comisia a concluzionat că Republica Moldova a îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea tuturor clusterelor de negociere rămase. Totodată, Chișinăul a înregistrat progrese substanțiale în îndeplinirea reperelor intermediare aferente clusterului ”Valori fundamentale”, obiectiv pe care autoritățile urmăresc să îl atingă până la sfârșitul anului 2026. La fel, a notat comisarul european, în 2027, R. Moldova ar putea să închidă până la 25 de capitole de negociere.

Marta Kos a avertizat însă că, în următoarea etapă, Republica Moldova trebuie să acorde o atenție sporită aplicării efective a reformelor, în special în domeniul combaterii corupției.

”O concentrare mai puternică pe implementare și aplicare va fi esențială. Aceasta include obținerea unor rezultate solide în investigarea, urmărirea penală și pronunțarea sentințelor în cazurile de corupție”, a precizat comisarul european.

Printre prioritățile următoarei perioade, Marta Kos a enumerat stimularea creșterii economice, crearea locurilor de muncă și consolidarea securității energetice.

Potrivit raportului anual al Comisiei Europene, Republica Moldova a implementat în mare parte recomandările formulate anul trecut. Documentul arată că menținerea ritmului actual al reformelor ar permite Chișinăului să urmărească obiectivul ambițios, dar realizabil, de a încheia negocierile de aderare până la începutul anului 2028.

Pentru anul 2027, Comisia recomandă continuarea reformei administrației publice locale, finalizarea reorganizării transparente a instituțiilor publice centrale, consolidarea disciplinei fiscale și sporirea transparenței și responsabilității bugetare.

Raportul mai constată că Republica Moldova și-a menținut angajamentul față de integrarea europeană în pofida tentativelor Rusiei de destabilizare și a provocărilor generate de războiul din Ucraina. Comisia Europeană reafirmă, totodată, sprijinul UE pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, inclusiv pentru soluționarea pașnică a conflictului transnistrean.