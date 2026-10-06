Marta Kos: UE va prezenta pe 28 octombrie foaia de parcurs pentru R. Moldova

Foaia de parcurs urmează să fie prezentată odată cu raportul Comisiei Europene privind extinderea. Potrivit Martei Kos, documentul are rolul de a oferi mai multă predictibilitate statelor candidate și de a le ajuta să mențină ritmul reformelor.

”Vrem să le ajutăm să păstreze progresul în ceea ce privește reformele, iar aceste foi de parcurs vor stabili următorii pași. Vor conține calendare orientative și livrabile clare. Acest lucru va oferi mai multă predictibilitate pe drumul de aderare”, a declarat Marta Kos.

Astfel de foi de parcurs vor fi elaborate pentru patru dintre cele mai avansate state candidate la aderarea la UE: Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru și Albania. Comisarul european a precizat că acestea au înregistrat progrese semnificative în ultimii ani, iar despre R. Moldova a menționat că a demonstrat angajamentul său față de UE în ciuda ingerințelor ruse.

”R. Moldova a demonstrat la cinci scrutine electorale și un referendum că s-a angajat ferm pe drumul de integrare europeană, în ciuda faptului că Rusia a investit sute de milioane de euro pentru a-i îndepărta de acest drum” a subliniat Kos.

Documentele vor indica pașii pe care fiecare dintre cele patru state urmează să-i parcurgă în continuarea procesului de aderare, precum și termenele orientative și rezultatele așteptate.