Măsuri noi la frontieră pentru reducerea timpilor de așteptare a camioanelor

Potrivit Serviciului Vamal, la postul Giurgiulești-Galați vor fi puse în funcțiune două piste suplimentare de control, ceea ce va permite procesarea unui număr mai mare de camioane.

La postul vamal Leușeni-Albița, camioanele fără încărcătură vor fi direcționate pe o bandă separată de circulație. Deoarece controlul acestora durează, de regulă, mai puțin, separarea fluxurilor va permite verificarea mai rapidă a transporturilor și va evita aglomerarea benzilor de control.

Totodată, numărul angajaților implicați în controale va fi suplimentat, în funcție de intensitatea traficului și de necesitățile din teren. Autoritățile vor intensifica și schimbul de informații, pentru a coordona mai bine activitatea punctelor de trecere a frontierei.

Serviciul Vamal reamintește că din 3 noiembrie, transportul cerealelor spre România este posibil și prin postul vamal Costești-Stânca. Potrivit autorităților, deschiderea acestei rute contribuie la diversificarea opțiunilor de transport și la reducerea presiunii asupra punctelor vamale aglomerate.