MEC a lansat concursul republican „Tânărul cercetător” pentru elevii minorităților etnice

Potrivit MEC, tema ediției din acest an este „35 de ani de independență a Republicii Moldova: împreună creăm istoria țării noastre”. Eseurile vor reflecta parcursul Republicii Moldova spre independență, istoria familiei și a comunității din care fac parte participanții, precum și schimbările produse în localitățile lor de baștină. De asemenea, lucrările pot reflecta contribuția diferitelor grupuri etnice la dezvoltarea țării, păstrarea limbii materne, a tradițiilor și a patrimoniului cultural, precum și viziunea elevilor asupra viitorului Republicii Moldova.

Concursul se va desfășura în mai multe etape: mai întâi, instituțiile de învățământ vor evalua lucrările prezentate de elevi între 1 și 16 octombrie și vor transmite cele mai bune eseuri Comitetului etnic de organizare corespunzător. La etapa republicană, eseurile vor fi evaluate în cadrul secțiunilor etnice, iar autorii celor mai bune lucrări vor fi invitați să participe la proba orală. La etapa republicană vor fi organizate secțiuni pentru limbile ucraineană, bulgară, rusă și găgăuză, precum și o secțiune multilingvă destinată limbilor altor minorități etnice din Republica Moldova.

Câștigătorii concursului vor fi premiați în cadrul unui eveniment public, pe 21 februarie 2027, de Ziua Internațională a Limbii Materne.