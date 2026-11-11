MEC cere sesizarea imediată a poliției în cazurile de agresiune asupra profesorilor

Potrivit MEC, unele instituții reacționează cu întârziere la astfel de incidente, iar în anumite cazuri exercită presiuni chiar asupra cadrelor didactice care reclamă violențele, transmite IPN.

Ministerul precizează că orice act de violență fizică, amenințare sau agresiune verbală împotriva unui profesor, în legătură cu activitatea profesională, trebuie înregistrat. Conducerea școlii este obligată să anunțe de urgență poliția, precum și organul ierarhic superior și MEC. Raportarea incidentului în cadrul instituției nu substituie sesizarea organelor de drept.

Consiliul recomandă și restricționarea temporară a accesului în școală pentru persoana acuzată de agresiune. Totodată, profesorii care reclamă astfel de fapte nu trebuie să fie supuși presiunilor sau sancționați. Conducerea nu le poate reduce norma didactică și nici nu le poate acorda evaluări negative din acest motiv. Managerii care nu sesizează poliția sau sancționează profesorii-victime riscă pedepse disciplinare.

Potrivit Codului Contravențional, ultragierea unui cadru didactic se sancționează cu amendă de la 500 la o mie de lei. Dacă fapta este însoțită de vătămări corporale, amenda este de la două mii la patru mii de lei sau poate fi aplicat arest contravențional de până la 15 zile.