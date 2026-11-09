MEC: În învățământul general sunt disponibile 303 locuri pentru tinerii specialiști cu studii pedagogice

MEC precizează că din totalul posturilor disponibile, 99 sunt în municipiul Chișinău, trei în municipiul Bălți și 201, în raioane și în UTA Găgăuzia. Aproximativ 35% dintre posturile didactice sunt în localități din mediul rural.

Potrivit autorităților, cel mai mare număr de locuri, 92, este pentru funcția de educator. Urmează posturile didactice de profesor de matematică – 27, profesor de educație fizică – 16 și profesor de fizică – 14. 33 de posturi presupun predarea a două discipline, precum matematică și fizică, fizică și informatică sau chimie și biologie.

Pentru înscriere la concursul de repartizare, solicitanții sunt invitați să completeze formularul pus la dispoziție de MEC.

Tinerii specialiști care aleg să se angajeze în școli și grădinițe vor beneficia de indemnizații unice cuprinse între 160 de mii și 375 de mii de lei. Pentru posturile din domeniile deficitare, precum științele, tehnologia, ingineria și matematica (STEM), indemnizația unică variază între 300 de mii și 375 de mii de lei.