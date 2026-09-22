MEC propune dublarea cotei rezervate educației incluzive în bugetul școlilor

În prezent, raioanele și municipiile decid cât alocă pentru educația incluzivă, în limita a 2% din transferurile primite. Potrivit MEC, acest mecanism duce la diferențe de finanțare între regiuni și nu reflectă întotdeauna numărul copiilor care au nevoie de sprijin. Prin noua formulă, școlile cu mai mulți elevi care necesită servicii specializate ar urma să primească mai multe resurse.

Finanțarea va fi calculată separat pentru cadrele didactice de sprijin, psihologi, logopezi, psihopedagogi, interpreți în limbaj mimico-gestual și centrele de resurse pentru educația incluzivă.

În prezent, în școlile din țară învață 4 791 de elevi cu dizabilități, cu 457 mai mulți decât în anul precedent. Dintre aceștia, 2 558 au dizabilități severe, 1 561 – accentuate, iar 672 – medii. În sistem funcționează 939 de centre de resurse pentru educația incluzivă.

Proiectul se află în proces de avizare publică, iar noile prevederi sunt planificate să intre în vigoare pe 1 ianuarie 2027.