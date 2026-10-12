MEC propune noi mecanisme de raportare a cazurilor de bullying în școli

Șeful Serviciului politici în educația incluzivă și protecția copilului din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, Inga Grosu, a declarat că planul a fost elaborat în contextul datelor barometrului școlar din 2025, potrivit cărora unul din patru elevi a fost lovit sau îmbrâncit de colegi, iar aproximativ unul din trei a fost expus fenomenului de cyberbullying. Ea a subliniat că prevenirea violenței trebuie să înceapă de la vârste mici și să implice atât cadrele didactice, cât și părinții.

Totodată, în perioada 2027-2028, MEC intenționează să piloteze, în cinci școli din Chișinău, Hâncești, Răzeni și Ialoveni, un model de intervenție pentru reducerea cazurilor de violență și bullying. Acesta va include un plan unic de intervenție, iar impactul măsurilor va fi evaluat pentru a stabili posibilitatea aplicării modelului și în alte școli.

Directoarea adjunctă a Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică (CRAP), Tatiana Lungu, a precizat că documentul prevede desemnarea unui coordonator în fiecare instituție de învățământ, responsabil de gestionarea cazurilor de violență, de la identificare până la soluționare.

Deputatul fracțiunii „Alternativa”, Angela Cutasevici, a menționat că proiectul este extrem de important pentru domeniul educației. Ea a subliniat că planul sectorial ar trebui să fie semnat și asumat nu doar de ministrul educației, ci și de toate ministerele vizate, care vor avea responsabilități în implementarea acțiunilor. În opinia sa, trebuie clarificat în ce situații intervine școala în cazurile de abuz semnalate și când este necesară implicarea altor servicii.

Directorul executivă a asociației obștești „AVE Copiii”, Mariana Ianachevici, a atras atenția că planul ar trebui să includă și școlile sportive, care întotdeauna au un mediu violent, și cele de artă. Ea a menționat că măsurile trebuie extinse și asupra grădinițelor, astfel încât să fie elaborat un set de activități adaptate vârstei preșcolarilor.