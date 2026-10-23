MEC: S-a modificat orarul examenelor de certificare a competențelor de comunicare în limba română

Examenul este organizat de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare și se adresează elevilor din învățământul liceal. Candidații vor susține probe care evaluează înțelegerea mesajelor auditive și a textelor scrise, exprimarea în scris și comunicarea orală. Proba scrisă va dura 90 de minute, iar cea orală – până la 20 de minute pentru fiecare candidat.

Cei care promovează examenul primesc un certificat cu punctajul obținut și nivelul de competență, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi. Potrivit MEC, documentul poate fi util la angajarea în instituții publice sau în alte structuri unde cunoașterea limbii române este obligatorie, precum și pentru continuarea studiilor în țară sau peste hotare.

Elevii alolingvi care promovează examenul de certificare în clasele a X–XII-a și reușesc să obțină un nivel de competență egal sau superior nivelului B2, pot solicita echivalarea probei la limba și literatura română la bacalaureat, cu nota 10 din oficiu.