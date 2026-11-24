Potrivit MEC, evaluarea va fi organizată de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare și nu constituie un examen de certificare sau de atestare profesională. Rezultatele vor fi confidențiale și vor servi exclusiv la stabilirea nivelului de competență și la planificarea cursurilor de formare. Acestea nu vor putea fi folosite ca temei pentru sancțiuni disciplinare, reducerea salariului sau încetarea raporturilor de muncă.

În funcție de nivelul identificat, profesorii vor fi repartizați în grupe și vor urma cursuri adaptate necesităților individuale, cu accent pe utilizarea limbii române la clasă și în alte contexte profesionale.

Inițiativa face parte din Programul național pentru învățarea limbii române pentru anii 2026-2028, care prevede și actualizarea programelor de studiu, elaborarea manualelor și materialelor didactice, precum și activități suplimentare pentru elevii din școlile cu predare în limba rusă care întâmpină dificultăți în învățarea limbii române.