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Mecanism unic pentru schimbul de informații cu statele UE în combaterea criminalității transfrontaliere

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Mecanism unic pentru schimbul de informații cu statele UE în combaterea criminalității transfrontaliere

Republica Moldova va avea un mecanism unic pentru schimbul de informații cu autoritățile din statele Uniunii Europene, destinat prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere. Proiectul elaborat de Ministerul Afacerilor Interne a fost aprobat de Guvern, transmite IPN.

Mecanismul prevede crearea unui Punct Unic de Contact, care va coordona schimbul de informații dintre autoritățile moldovene și cele din statele UE. Acesta va permite verificarea mai rapidă a datelor despre persoane, vehicule și documente relevante pentru anchete. În funcție de necesități, autoritățile vor putea solicita și date privind ADN-ul, amprentele sau imaginile faciale.

Potrivit MAI, noul sistem va facilita identificarea persoanelor suspectate de implicare în infracțiuni, a vehiculelor furate și a documentelor declarate pierdute sau furate, inclusiv în cazurile care implică mai multe state. „Schimbul de informații va contribui la investigarea mai rapidă a infracțiunilor transfrontaliere și la creșterea siguranței oamenilor”, precizează instituția.

Mecanismul urmează să fie implementat după parcurgerea etapelor prevăzute de legislație.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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