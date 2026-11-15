Medic: Strugurii, indiferent de culoare, au nivel ridicat de antioxidanți și pot preveni bolile cronice

Indiferent de culoare, strugurii oferă o multitudine de beneficii pentru sănătate datorită conținutului ridicat de nutrienți și antioxidanți, a precizat Margarita Surlari, medic hepatolog, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova, transmite Moldova1.

„Câteva proprietăți ale strugurilor care ar influența benefic asupra sănătății organismului: conțin nutrienți specifici, precum ar fi vitamina C și vitamina K, care este responsabilă de coagularea sângelui. Strugurii au un nivel ridicat de antioxidanți, ce pot preveni bolile cronice. Cea mai mare parte se conține în coajă și semințe. Strugurii roșii conțin mai mulți oxidanți decât strugurii albi. Oxidanții din struguri rămân prezenți chiar și după fermentarea acestora”, a spus medicul hepatolog.

Potrivit Margaritei Surlari, un alt beneficiu al strugurilor ar fi asupra sănătății inimii. Scade nivelul tensiunii arteriale și reduce nivelul colesterolului. De asemenea, aceștia pot îmbunătăți memoria, atenția și starea spirituală a organismului.

De asemenea, strugurii conțin multe minerale necesare sănătății oaselor, cum ar fi: calciu, magneziu, caliu, fosfor, mangan.

„Strugurii sunt ușor de încorporat într-o dietă sănătoasă. Doar câteva moduri prin care ne putem bucura. Adăugați struguri la diferite salate, cum ar fi salata din carne de pui, din carne de curcan, cu brânzeturi. Și va fi un aperitiv foarte gustos și foarte sănătos”, a menționat medicul.

Ținând cont de faptul că o bună parte din struguri se transformă în vin, specialista a subliniat că, dacă este consumat cu măsură, moderat, vinul natural influențează asupra îmbunătățirii circulației sanguine coronariene, precum și cerebrale și periferice.

De asemenea, ea a atenționat că la consumul de vin au contraindicații persoanele care suferă de patologii cronice: sistemul cardiovascular, sistemul digestiv, endocrin, sistemul urinar.

„Ca medic gastroenterolog m-aș referi mai mult la pacienții cu patologiile sistemului gastrointestinal. Categoric este contraindicat consumul de băuturi alcoolice, inclusiv și vinul persoanelor cu patologii la ficat, mai ales hepatitele de diverse etiologii, pacienții care suferă de ciroză hepatică decompensată, pacienții care suferă de ulcer cronic, fie stomacal, fie duodenal. Chiar consumată în cantități minime, această licoare poate agrava starea generală a sănătății persoanei”, a atenționat Margarita Surlari.

Specialiștii recomandă consumul moderat de alcool și hidratarea corespunzătoare, prin consumul de apă potabilă, pentru a reduce efectele nocive ale alcoolului asupra organismului.