Mediul de afaceri cere modificări la proiectul politicii fiscale pentru 2027

Directorul executiv al Uniunii Producătorilor de Zahăr din Moldova, Inga Pascal, a cerut menținerea cotei reduse de TVA la zahăr, în condițiile în care proiectul prevede majorarea acesteia de la 8% la 20%. Potrivit calculelor prezentate în cadrul consultărilor, dacă majorarea s-ar reflecta integral în prețul final, zahărul s-ar putea scumpi cu aproximativ 7%.

Nemulțumiri au formulat și reprezentanții procesatorilor de fructe și legume. Mircea Manole, reprezentantul asociației „Speranța-Cons”, a contestat majorarea TVA pentru porumbul dulce de la 8% la 20% și pentru mazăre la 12%, argumentând că aceste produse sunt folosite ca materie primă de industria locală de procesare.

Totodată, Nadejda Rusu, reprezentantul Asociației Moldova Fruct, a cerut să nu fie majorată acciza la motorină cu 20% anual în perioada 2027-2029 fără un mecanism clar de compensare. Ea a solicitat, de asemenea, menținerea cotei actuale de TVA pentru materialul săditor pomicol și viticol și a criticat majorarea impozitului pe venit pentru gospodăriile țărănești.

La rândul său, Alexandru Bădărău, directorul executiv al Asociației Producătorilor de Lavandă, a estimat că majorarea TVA de la 8% la 12%, în lipsa unui mecanism de compensare sau a taxării inverse, ar putea însemna cel puțin 600–700 de milioane de lei care ar rămâne temporar la buget, până la restituirea TVA către agricultori. El a spus că nu este clar când va fi restituită această sumă.

O altă prevedere contestată vizează asociațiile de economii și împrumut. Reprezentanții acestora au atras atenția că impozitul pe venit ar urma să crească de la 0% la 18% și au cerut păstrarea facilității fiscale. Ei au argumentat că aceste asociații deservesc în special populația și micile afaceri din localitățile rurale, inclusiv persoanele care nu au acces la credite bancare. Președintele comisiei parlamentare, Marcel Spătari, a admis că impactul unei asemenea modificări este mare și a spus că subiectul va fi analizat suplimentar.

Și reprezentanții industriei băuturilor au solicitat reexaminarea unor măsuri fiscale. Aceștia menționează că introducerea accizei, împreună cu sistemul de depozit pentru ambalaje, ar putea duce la majorarea prețurilor cu 30-34% și la reducerea consumului.

Proiectul politicii fiscale pentru 2027 urmează să fie examinat în lectura a doua de Parlament. Până atunci, propunerile și obiecțiile formulate în cadrul consultărilor vor fi analizate de autoritățile responsabile.