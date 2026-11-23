El a menționat acest lucru într-un articol intitulat „Suveranitatea statală și armele nucleare: aspecte de drept internațional privind asigurarea securității naționale”, publicat în Revista de Drept Internațional din Moscova, relatează RBC, preluat de DIGI24.ro.

Potrivit lui Medvedev, doctrina nucleară actuală a Rusiei nu prevede în mod direct utilizarea preventivă a armelor nucleare, dar livrarea acestora către Kiev ar putea obliga Rusia „să ia o decizie preventivă pentru neutralizarea acestui pericol”.

Medvedev scrie că, în cazul apariției circumstanțelor prevăzute de doctrină, președintele Rusiei nu numai că are dreptul, ci și obligația de a utiliza arme nucleare. Potrivit acestuia, Ucraina și țările NATO au creat deja situații în care Moscova ar fi putut recurge la un astfel de pas. În articol, Medvedev a calificat, de asemenea, invazia rusă în Ucraina drept autoapărare preventivă și a făcut referire la articolul 51 din Carta ONU.

În noiembrie 2024, Vladimir Putin a aprobat doctrina nucleară actualizată, conform căreia un atac al unui stat ne-nuclear, susținut de o putere nucleară, este considerat o agresiune comună a acestora. Documentul permite utilizarea armelor nucleare în cazul unui atac cu arme convenționale care reprezintă o amenințare critică la adresa suveranității sau integrității teritoriale a Rusiei și Belarusului.

În februarie 2026, Serviciul de Informații Externe al Rusiei a acuzat Marea Britanie și Franța că pregătesc transferul secret către Ucraina al unei încărcături nucleare sau al tehnologiilor necesare pentru fabricarea acesteia. În același timp, Medvedev a amenințat cu utilizarea armelor nucleare nestrategice împotriva Ucrainei și a țărilor furnizoare. Kievul a respins acuzațiile. Londra și Parisul au declarat, într-o scrisoare comună adresată secretarului general al ONU, că nu transmit și nu intenționează să transmită Ucrainei arme nucleare sau tehnologii pentru producerea acestora.

După destrămarea URSS, Ucraina a renunțat la arsenalul nuclear aflat pe teritoriul său și, în 1994, a aderat la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare. În același an, Rusia, SUA și Marea Britanie au semnat Memorandumul de la Budapesta și s-au angajat să respecte independența, suveranitatea și granițele Ucrainei. Până în 1996, toate încărcăturile nucleare au fost transportate în Rusia.