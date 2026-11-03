Merz afirmă că Rusia nu pare dispusă să se angajeze în negocieri de pace serioase cu Ucraina

„Este important ca Rusia să se angajeze în sfârșit în negocieri serioase privind un armistițiu și, ulterior, asupra unui acord de pace. Deocamdată, nu văd să se întâmple acest lucru”, a declarat Friedrich Merz pentru presă, întâmpinându-l pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Berlin.

Merz a subliniat că o nouă rundă de discuții între negociatori din Ucraina, Statele Unite și Rusia reprezintă „pasul corect” pentru a se ajunge la o încetare a luptelor și este esențial ca Europa să ia parte la acest proces, citează Agerpres.

În cadrul reuniunii de pe 10 și 11 noiembrie de la Abu Dhabi, primele discuții directe dintre Ucraina și Rusia din februarie, se așteaptă să fie discutate subiecte precum garanțiile de securitate, un armistițiu energetic și un armistițiu în Marea Neagră pentru a asigura exporturile de alimente, a declarat la rândul său Zelenski.

Un punct al discuțiilor îl reprezintă „cerealele, care implică deblocarea (traficului naval în zona) Mării Negre. Ucraina nu este singura interesată de acest lucru, Rusia” și diverși parteneri, în special din Africa și Asia, sunt în aceeași situație, a adăugat el.

Președintele Zelenski a afirmat că speră ca viitoarele discuții dintre negociatorii ruși și ucraineni, mediate de SUA, să conducă la o întâlnire cu omologul său rus Vladimir Putin.

„Ne așteptăm ca formatul întâlnirilor trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia, reluate pe 10 și 11 noiembrie, să fie la nivel de echipă. Contăm pe faptul că munca în acest format și celelalte eforturi diplomatice ale noastre vor deschide calea către un format trilateral la nivel de lideri”, a declarat Zelenski.

Ucraina a declarat în repetate rânduri că o întâlnire între Zelenski și Putin este esențială pentru a se înregistra progrese către o soluționare a conflictului declanșat de invazia rusă în Ucraina în februarie 2022.

Președintele ucrainean a menționat și obiectivul „creșterii schimburilor de prizonieri” cu Rusia.

Merz a declarat că orice acord durabil ar trebui să implice țările europene, care, până în prezent, au fost în mare parte excluse din eforturile conduse de emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Referindu-se la o reuniune a liderilor G20, care va avea loc în decembrie la Miami, Merz a afirmat că, în cazul în care Trump l-ar invita pe președintele rus Vladimir Putin, ar trebui să fie prezent și Zelenski.

„În opinia mea, este absolut inacceptabil ca țări terțe să discute despre viitorul Ucrainei fără a implica chiar Ucraina”, a spus el. „Dar acestea trebuie să conducă în mod real la încetarea ostilităților”, a adăugat el.

Merz a precizat că Germania, țara care oferă cel mai mare sprijin militar Ucrainei, își va continua ajutorul pentru Kiev.

„Facem acest lucru în interesul nostru, în interesul Europei și în interesul unei ordini politice stabile în Europa”, a declarat șeful guvernului german.