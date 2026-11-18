Parlamentarul român a pledat pentru apropierea celor două state românești și pentru promovarea în societate a idealului unității naționale, prezentând Unirea drept o revenire la normalitate, scrie Cotidianul.

„România și Republica Moldova trebuie să revină în același trup. Astăzi, România și Republica Moldova sunt două trupuri în care bate aceeași inimă. Asta este ceea ce trebuie să construim pas cu pas și să redeschidem mintea oamenilor spre această normalitate, acest firesc al dezvoltării, al comuniunii, al înțelegerii, al respectului reciproc”, a declarat Adrian Cozma.