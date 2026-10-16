Meteo // Precipitații în weekend și ploi izolat puternice pentru ziua de luni

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMMM) menționează că sâmbătă sunt așteptate ploi slabe local în timpul nopții și pe arii extinse pe parcursul zilei. Duminică, precipitațiile vor fi izolate, iar luni, sunt prognozate ploi, izolat puternice. Totodată, în diminețile de duminică și luni, pe alocuri se va forma ceață slabă.

În același timp, AMMM a actualizat avertizarea hidrologică privind scurgerea redusă a apei, valabilă în perioada 17-23 octombrie. Pe Nistru este în vigoare codul portocaliu, scurgerea apei reprezentând doar 20% din media multianuală caracteristică lunii octombrie. De asemenea, pe Prut, sectorul Criva-Ungheni se află sub cod galben, cu o scurgere de 35% din media multianuală, iar sectorul Ungheni-Brânza – sub cod portocaliu, cu 30%.

Totodată, autoritatea meteorologică precizează că pe râurile Draghiște, Cubolta, Ciulucul Mic și Botna a fost instituit cod roșu, scurgerea apei reprezentând doar 15% din media multianuală. În același timp, pe râurile Vilia, Răut, Căinar, Ichel, Bâc și Lunga este valabil codul galben, cu o scurgere de 35%.

În acest context, AMMM îndeamnă populația și agenții economici să utilizeze rațional resursele de apă. Avertizarea hidrologică ar putea fi actualizată în funcție de evoluția condițiilor hidrometeorologice.