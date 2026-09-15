MIA Plăți Instant a depășit un milion de utilizatori

MIA a fost lansat inițial pentru transferuri între persoane, prin numărul de telefon al beneficiarului, iar sistemul a fost extins treptat cu noi opțiuni de plată. În primăvara acestui an a fost lansată funcționalitatea B2B, care permite transferuri instant între persoane juridice. Companiile pot efectua plăți prin scanarea unui cod QR și autorizarea tranzacției în aplicația de online banking. Banii ajung imediat în contul beneficiarului, indiferent de oră sau zi.

„Evoluția MIA accelerează fluxurile de capital ale antreprenorilor și sprijină digitalizarea proceselor financiare, consolidându-și rolul de infrastructură modernă de plăți”, spune guvernatorul BNM, Anca Dragu.

Potrivit BNM, peste 12 mii de agenți economici sunt conectați în prezent la sistem. Plățile cu MIA sunt acceptate în peste 24 de mii de puncte. Sistemul include și plăți pentru cumpărături și servicii, precum și plăți către instituțiile publice.