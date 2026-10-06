Mihaela Fedoseev, numită șef a Cabinetului președintelui Maia Sandu

Mihaela Fedoseev este în prezent consilieră prezidențială pentru coordonare interinstituțională și procese organizatorice, funcție pe care o ocupă din 2025.

În perioada 2023-2025, aceasta a activat în calitate de consultantă în Cabinetul Președintelui. Tot în 2023, Mihaela Fedoseev a fost consilieră a viceprim-ministrului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

În perioada 2022-2023, a fost asistentă a înaltului consilier al Uniunii Europene pentru coordonare strategică și afaceri europene, în cadrul Misiunii Înalților Consilieri ai UE.

În perioada 2021-2022, Mihaela Fedoseev a activat în calitate de asistentă de proiect în cadrul Fundației Konrad Adenauer. Ea este licențiată în studii europene.