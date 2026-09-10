Mihai Avasiloaie: Propaganda rusă încearcă să inducă ideea că aderarea la UE înseamnă război

Potrivit jurnalistului, aceste mesaje sunt construite pentru a provoca teamă și a crea impresia că apropierea de UE ar presupune renunțarea la identitatea și valorile naționale.

„Cele mai exploatate frici sunt cele legate de valorile oamenilor. De exemplu, oamenii sunt speriați că după aderare străinii vor veni să le cumpere toate terenurile sau că copiii lor vor fi forțați să-și schimbe sexul. Mulți cred că aderarea la UE înseamnă pierderea identității, cred că va veni cineva care-i va forța să facă ceva”, a explicat editorul-șef al platformei Stopfals.md.

În opinia sa, o parte importantă a acestor narațiuni este asociată propagandei ruse, care încearcă să lege aderarea la UE de eventuale riscuri militare.

„Când vorbim de dezinformare ne referim la un actor de bază, care este Rusia. Propaganda rusă încearcă să inducă ideea că aderarea la UE înseamnă război și aderarea la NATO, deși sunt subiecte total diferite. De-a lungul timpului am observat că propaganda rusă se împarte în două domenii de bază: falsurile legate de UE și aderarea la UE și falsurile privind securitatea și domeniul apărării. Prin aceste două domenii Rusia încearcă să-i facă pe cetățenii Republicii Moldova mai sceptici în ceea ce privește vectorul extern de aderare”, a precizat Mihai Avasiloaie.

Editorul-șef al Stopfals.md a vorbit și despre o altă metodă prin care, în opinia sa, sunt alimentate neîncrederea și tensiunile din societate: exploatarea unor cazuri sociale reale.

„Prin propagandă vedem încercarea Rusiei de a semăna decepție și îndoială în rândul cetățenilor. Mai nou, se investește în exploatarea cazurilor sociale. Fiind vorba de cazuri de violență în familie, dispariția unor copii sau alte situații umflate artificial. Nu spun că ele nu sunt importante. Sunt. Dar vedem trolli și boți, canale și conturi pe rețele, care reacționează rapid și încearcă să inflameze și mai mult situația”, a explicat jurnalistul.