Mihai Isac // Capcana Taraclia. Șoristanul și fitilul unui șantaj care poate arde drumul spre Europa

Chișinăul riscă să păstreze o unitate administrativă distinctă, dar să piardă legătura politică și socială cu cetățenii ei. Acesta este prețul unui abandon pe care integrarea europeană îl face tot mai periculos.

Conceptul prezentat de Guvern la 1 octombrie propune reorganizarea celor 32 de raioane în trei regiuni și transformarea întregului raion Taraclia într-un municipiu de nivelul II. Deocamdată, vorbim despre o propunere care trebuie transpusă în legislație. Particularitatea Taracliei este, așadar, recunoscută. Întrebarea decisivă este ce pune statul în spatele acestei recunoașteri, instituții funcționale, conduse de legislație și Constituție, investiții, încredere sau doar o etichetă nouă.

Păstrarea identității bulgare trebuie însoțită de o prezență reală a Republicii Moldova. Școlile, cultura și limba comunității merită sprijin, iar cetățenii trebuie să aibă acces la servicii, oportunități și viața publică a întregii țări. O administrație distinctă, fără această legătură, poate deveni decorul perfect pentru intermediari care pretind că numai ei apără comunitatea. Reformatorii de la Chișinău ar greși grav dacă ar considera dosarul închis după trasarea granițelor administrative și satisfacerea interlocutorilor oficiali.

Șoristanul se hrănește din absența statului

Șoristanul se instalează acolo unde statul lasă loc dependenței. La Taraclia, mecanismul a avut deja o expresie concretă, iar fostul primar Veaceslav Lupov, afiliat Partidului Șor, a demisionat după ce Șor a anunțat oprirea așa-numitelor proiecte sociale. Mass-media consemna, în mai, problemele oamenilor cu apa, canalizarea și drumurile. Când serviciile elementare ajung asociate cu bunăvoința unui patron politic, administrația este redusă la o anexă a acestuia. Nici atitudinea actualului primar nu poate fi trecură cu vederea.

O investigație a The New York Times arată că demonstrațiile din Taraclia din iulie 2025 au fost organizate de la Moscova de agenți care lucrau pentru Șor. Acest episod indică o capacitate de a transforma nemulțumirea locală în operațiune politică dirijată din exterior.

Aici se întâlnesc șoristanul și lumea rusă, în exploatarea frustrării și în oferta unei protecții care cere obediență. Pentru Chișinău, răspunsul trebuie să includă combaterea finanțării ilegale, dar și eliminarea condițiilor care fac această ofertă credibilă. O conductă de apă funcțională, un medic disponibil și o perspectivă pentru tineri pot cântări mai mult decât zece discursuri ținute la Chișinău despre Europa. Dacă statul apare doar pentru alegeri, controale sau reorganizări, propaganda primește gratuit materia primă. Abandonul cotidian poate pregăti terenul pentru contestarea politică a autorității statului.

De la nemulțumire locală la veto european

Vulnerabilitatea poate căpăta și o dimensiune europeană. La 9 septembrie, ministra bulgară de externe, Velislava Petrova, a reafirmat sprijinul pentru aderarea Moldovei la UE și a discutat protejarea comunității bulgare în contextul reformei. Aceasta este poziția oficială actuală. Tocmai importanța acordată subiectului arată însă că statutul Taracliei poate deveni un dosar sensibil în relația cu Sofia.

Mecanismul unei eventuale presiuni este simplu, și anume revendicări locale, prezentate drept încălcări ale drepturilor minorității, pot fi preluate de un guvern bulgar eurosceptic și transformate în condiții pentru parcursul european al Moldovei. Deschiderea grupurilor de negociere și închiderea capitolelor cer acordul tuturor statelor membre. Un singur guvern poate întârzia progresul ani întregi, după cum am văzut în cazul Ungariei, unde R. Moldova este victimă colaterală a conflictului dintre Kiev și Budapesta.

Precedentul Macedoniei de Nord arată că Sofia a condiționat susținerea negocierilor de chestiuni bilaterale privind identitatea, istoria și drepturile persoanelor care se declară bulgari.

Actualul premier, Rumen Radev, a amenințat în iunie cu blocarea unui pachet de sancțiuni împotriva Rusiei dacă acesta îl includea pe patriarhul Kirill. În octombrie, a criticat orientarea europeană spre sprijin militar și financiar pentru Ucraina. Aceste poziții fac plauzibilă instrumentalizarea unui dosar identitar într-o negociere politică mai largă. Aceste evoluții obligă Chișinăul să trateze posibilitatea unui veto ca pe un risc serios.

R. Moldova trebuie să revină în Taraclia

Un asemenea șantaj ar putea lua forma unei condiționări. Actori locali ar putea amplifica artificial conflictele, iar un guvern de la Sofia ar putea valorifica scandalul. Kremlinul ar beneficia de blocaj chiar și fără să controleze fiecare participant. Aceasta este o ipoteză de risc construită pe mecanisme și precedente verificabile.

Chișinăul trebuie să prevină acest scenariu printr-un pact concret cu locuitorii Taracliei. Reforma are nevoie de bugete transparente, investiții asumate, termene publice și consultări cu profesori, antreprenori, tineri și organizații locale. Participarea comunității trebuie să depășească negocierile cu liderii care revendică monopolul reprezentării ei.

Limba și cultura bulgară trebuie susținute, iar învățarea limbii române trebuie făcută accesibilă, pentru studii, muncă și participare publică. Cooperarea cu Bulgaria poate finanța educație și dezvoltare, în condiții transparente și cu respectarea suveranității R. Moldova. Relațiile directe cu comunitatea reduc spațiul brokerilor politici.

Taraclia trebuie să simtă că viitorul ei se construiește împreună cu restul țării. Altfel, Chișinăul riscă să obțină o reformă impecabilă pe hârtie și o vulnerabilitate costisitoare. Statul care își abandonează cetățenii lasă altora puterea de a vorbi în numele lor și de a negocia viitorul său.