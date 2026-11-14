Mihai Isac // Găgăuzia, carne de tun electorală pentru Kremlin. Alegerile regionale din 15 noiembrie și testul constituționalității

Precedentul Evgheniei Guțul arată ce urmărește de fapt Moscova după o victorie electorală. Odată ajunsă bașcan, Guțul a propus mai mulți apropiați ai lui Ilan Șor și ai serviciilor de spionaj de la Moscova pentru ocuparea unor funcții în executivul autonomiei. În 2024, ea a semnat un acord cu o bancă rusă și a promis suplimente la pensii și salarii. Consiliul UE a identificat organizația Evrazia drept canal prin care bani de la o bancă rusă și de la Șor ajungeau la locuitori și la proiecte de infrastructură din Găgăuzia.

Kremlinul va continua să caute intermediari și să încerce să cumpere loialitatea unor aleși. În 2025, Consiliul UE a sancționat apropiați ai lui Șor implicați în mituirea unor politicieni moldoveni. La Comrat, câțiva oameni câștigați astfel pot bloca un acord cu Guvernul. Un conflict prelungit cu Chișinăul îi dă Moscovei ocazia să se prezinte drept protector al autonomiei.

Pentru alegerile din 15 noiembrie, legea a păstrat, prin derogare, cele 35 de circumscripții uninominale și hotarele din 2021. Fiecare trimite un deputat. Baurci, cu peste 6.800 de alegători, și Carbalia, cu aproximativ 400, au fiecare câte un mandat. Deputatul din Baurci reprezintă astfel de circa 17 ori mai mulți alegători decât colegul său din Carbalia.

Sistemul are un caracter feudal fiindcă transformă dependențele locale în mandate. Într-o circumscripție mică, un patron care își poate mobiliza angajații sau poate condiționa favoruri de sprijinul politic îi oferă candidatului său un avantaj greu de egalat. Pentru Moscova, sprijinirea câtorva asemenea candidați poate înclina balanța la formarea majorității din Comrat.

În 2016, martori au declarat în instanță că primiseră între 300 și 1.000 de lei ca să voteze pentru Dmitri Constantinov în circumscripția Comrat nr. 1. Curtea de Apel Comrat a anulat rezultatul, iar Curtea Supremă de Justiție l-a exclus de la votarea repetată.

De exemplu, în 2021, locuitori din localitatea Ferapontievca au declarat că li s-au oferit bani pentru a-l vota pe Constantinov, care a negat implicarea. Acesta a câștigat mandatul în micul sat cu 294 de voturi, chiar dacă anterior a candidat într-o circumscripție din orașul Comrat.

La 4 februarie 2022, la a cincisprezecea încercare, 18 deputați l-au ales președinte al Adunării Populare a Găgăuziei.

În această campanie, 27 dintre cei 91 de candidați independenți la Adunarea Populară nu depuseseră niciun raport financiar, potrivit raportului Promo-LEX din 12 noiembrie. Când banii rămân ascunși, alegătorului îi este greu să afle cine a plătit campania unui candidat și cui îi va fi dator după ce obține mandatul.

Legea nr. 192/2026 prevede deja trecerea la vot proporțional de la următoarele alegeri pentru Adunarea Populară. Reforma trebuie aplicată chiar la următorul scrutin. Voturile vor fi însumate pentru întreaga autonomie, într-o singură circumscripție. Partidele și blocurile vor primi mandate în funcție de voturile obținute de listele lor, iar candidații independenți vor putea obține și ei un mandat. Votul din Carbalia va avea aceeași greutate în repartizarea mandatelor ca votul din Baurci.

O majoritate la Comrat va depinde de voturile adunate în întreaga autonomie. Partidele vor trebui să propună programe pentru întreaga regiune și să răspundă pentru oamenii de pe liste. Pentru ca satele mici să aibă o voce în Adunare, formațiunile trebuie să includă oameni din aceste comunități pe poziții eligibile și să explice cum îi aleg. Acolo unde ordinea pe listă se negociază în secret, finanțatorii din Rusia pot încerca să își cumpere locuri eligibile.

Rusia a intervenit deja într-un scrutin pe liste. În iunie 2026, Consiliul UE a sancționat apropiați ai lui Șor implicați în operațiuni finanțate de Rusia, inclusiv în cumpărarea de voturi la parlamentarele din 2025. Controlul financiar trebuie să înceapă din etapa alcătuirii listelor și să acopere inclusiv cheltuielile făcute de terți pentru promovarea candidaților.

Chișinăul trebuie să urmărească finanțarea rețelelor care își schimbă numele și păstrează aceiași intermediari. La Comrat, cetățenii trebuie să poată verifica voturile deputaților, contractele publice și interesele celor numiți în funcții. Un contract atribuit unei firme legate de un finanțator de campanie trebuie verificat.

Guvernul trebuie să lucreze direct cu localitățile, să își respecte termenele pentru investiții și să ofere servicii în limbile vorbite în regiune. Oamenii trebuie să știe când vor avea apă potabilă sau un cabinet medical în sat, cu ce bani și cine răspunde dacă proiectul întârzie. Așa scade puterea Moscovei de a cumpăra loialități cu promisiuni deșarte.