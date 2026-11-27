Turul decisiv, programat pentru 29 noiembrie, îi opune pe Alexandr Stoianoglo și Fiodor Găgăuz. Candidatul socialiștilor promovează deschis apropierea de Rusia. Stoianoglo propune o formulă mai atent ambalată. Vorbim de dialog cu autoritățile centrale și cooperare cu Europa, alături de retorica favorabilă relațiilor cu Rusia. Moderația de ton nu demonstrează însă desprinderea de lumea rusă. Disponibilitatea de a atrage bani europeni nu echivalează cu asumarea politică a integrării europene.

Condițiile lui Dudnic, programul dependenței

Fostul deputat democrat, Cornel Dudnic, a formulat cel mai explicit prețul acestei captivități. Eliminat din cursa pentru funcția de bașcan, după ce a obținut 15,59% din voturi, el le-a propus finaliștilor 15 angajamente. Între acestea putem vedea renunțarea la promovarea integrării europene în autonomie, revizuirea sancțiunilor împotriva Rusiei, blocarea inițiativelor de cooperare militară și limitarea activității partidelor pentru patru ani. În același pachet a inclus revenirea la forma inițială a legii statutului special.

Acesta este un program de izolare politică, împachetat în promisiuni sociale. Ajutoarele de iarnă și transparența bugetară devin ambalajul unor cerințe care ar transforma autonomia într-o enclavă cu pretenții de politică externă proprie. Un bașcan nu poate decide singur sancțiunile, orientarea externă sau apărarea Republicii Moldova. Tocmai de aceea, asemenea promisiuni pregătesc viitoare conflicte cu statul.

Fiodor Găgăuz a negociat cu Dudnic, dar acordul nu a fost semnat. Dudnic a anunțat totuși că el și familia sa îl vor vota. Stoianoglo, potrivit lui Dudnic, nu a răspuns propunerii. Important este însă că asemenea condiții au devenit monedă de negociere electorală. Ostilitatea față de Europa continuă să fie tratată ca resursă politică.

Reduta radicală

Adunarea Populară oferă motive suplimentare de îngrijorare. Până acum au fost aleși 13 dintre cei 35 de deputați. Printre ei se află Ivan Burgudji, asociat mișcării separatiste din anii ’90 și promovării independenței Găgăuziei. Revenirea sa nu este un simplu episod biografic. Ea readuce în instituția reprezentativă a autonomiei un politician pentru care contestarea apartenenței la Republica Moldova a făcut parte din acțiunea politică.

Alături de el, Alexandr Panov aduce un trecut în echipa Evgheniei Guțul și în structurile partidului Șor. Grigori Diulgher a propus anularea amenzilor pentru coruperea electorală, prezentând banii primiți de alegători drept ajutor social. Alexandr Diulgher a făcut parte din echipa lui Victor Petrov, politician asociat cu Șor. Eticheta de independent nu șterge aceste legături și nici pozițiile publice. O rețea politică poate supraviețui foarte bine fără sigla partidului care a construit-o.

De ce intră asemenea personaje în legislativ? Vorbim despre persistența unui sistem în care notorietatea, relațiile locale și mobilizarea împotriva Chișinăului cântăresc mai mult decât proiectele de dezvoltare. Competiția pe circumscripții permite conservarea influenței personale. Candidatura independentă oferă distanță formală față de partidele compromise. Discursul despre autonomia amenințată furnizează justificarea. Din această combinație rezultă o continuitate politică pe care simpla organizare a votului nu o poate întrerupe.

Moscova câștigă

Jurnalistul Mihail Sirkeli a avertizat că cel puțin opt dintre cei 13 aleși ar avea legături cu rețeaua Șor sau cu structuri apropiate Moscovei. Miza avertismentului este concretă, iar noul legislativ poate deveni mai agresiv în raport cu autoritățile centrale. Rusia nu are nevoie ca fiecare mandat să-i aparțină. Îi ajung suficiente pârghii pentru a produce blocaje și pentru a transforma fiecare reformă europeană într-o presupusă amenințare la adresa autonomiei.

Avantajul Moscovei este că poate câștiga și fără o ruptură formală. O autonomie care contestă constant autoritățile centrale consumă atenție, timp și resurse. O elită care condiționează cooperarea de abandonarea direcției europene mută discuția de la școli și locuri de muncă la loialități geopolitice. Astfel, problemele cotidiene devin combustibil pentru confruntare, iar cei care promit să apere populația își prelungesc utilitatea politică prin menținerea ei într-o stare de asediu imaginar.

Chișinăul trebuie să înceteze să confunde organizarea alegerilor cu rezolvarea problemei. Statul are nevoie de verificarea legalității actelor adoptate la Comrat, de urmărirea finanțărilor ilegale și de prezență instituțională permanentă. Fiecare concesie făcută politicienilor care amenință cu ruptura le confirmă metoda. Fiecare nouă criză negociată prin favoruri pregătește următoarea criză. Autoritățile centrale plătesc astfel, repetat, prețul amânării unei politici coerente.

Găgăuzia va rămâne în brațele lumii ruse cât timp această dependență va produce mandate, influență și impunitate. Alegerile pot schimba titularul funcției de bașcan. Pot rearanja grupurile din Adunarea Populară. Nu pot, singure, elimina mecanismul care transformă autonomia într-un instrument de presiune asupra Republicii Moldova. Iar primul tur arată tocmai persistența acestui mecanism. De facto serviciile de spionaj ruse se adaptează, rețelele se reciclează, iar Moscova își păstrează oportunitățile pentru deturnarea parcursului nostru european. Pentru Republica Moldova, nota de plată rămâne aceeași, și anume instabilitatea.