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Mihai Isac: Rețelele sociale sunt folosite pentru a dinamita pacea socială

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Mihai Isac: Rețelele sociale sunt folosite pentru a dinamita pacea socială

Propaganda rusă urmărește să submineze încrederea cetățenilor în integrarea europeană a Republicii Moldova și să provoace dezbinare în societate, folosind rețelele sociale pentru a răspândi mesaje manipulatorii. Opinia aparține expertului Mihai Isac și a fost exprimată în cadrul dezbaterii publice „Conturi false, boți și alți vectori de transmitere a informațiilor false și a manipulării”, organizată de Agenția de Presă IPN. Potrivit expertului, unul dintre principalele obiective ale propagandei ruse este îndepărtarea țării de parcursul său european.

„Scopul principal este subminarea încrederii cetățenilor în procesul de integrare europeană, subordonarea Republicii Moldova față de Rusia și interesele sale. Orice decizie luată pentru a îmbunătăți viața cetățenilor Republicii Moldova, folosind fonduri europene, este prezentată drept o formă de colonizare europeană. Sunt folosite rețelele sociale pentru a se încerca dinamitarea din interior a păcii sociale”, a declarat Mihai Isac.

Expertul a subliniat că strategiile de dezbinare prin dezinformare sunt dificil de combătut, iar efectele propagandei ruse se resimt nu doar în Republica Moldova, ci și în alte state.

„Vedem efectele acestei campanii nu doar în Republica Moldova, ci și în România și în alte state UE, SUA și Marea Britanie. Nimeni nu este în siguranță atunci când vorbim de propagandă. Obiectivele pe termen mediu și scurt se pot modifica în funcție de perioadele electorale, dar, în general, propaganda este astăzi cea mai importantă armă folosită de Rusia împotriva Republicii Moldova”, a explicat Mihai Isac.

Potrivit lui, identificarea conturilor false a devenit tot mai dificilă odată cu utilizarea inteligenței artificiale și aplicarea unor metode de manipulare tot mai sofisticate.

„Prin folosirea inteligenței artificiale azi este destul de greu să identifici un cont fals. Are loc folosirea sistematică a diferitor metode menite să înșele publicul. În România și Republica Moldova, în preajma alegerilor prezidențiale, a avut loc transformarea unor conturi care foloseau inteligența artificială în adevărate goarne de propagandă rusă. Comentariile, în general, au menirea de a stârni emoții negative. Acum, dacă nu folosim programe care să identifice conturile false, este destul de greu să identifici un cont fals”, a mai spus Mihai Isac.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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