Mihai Isac: Rusia aplică o tactică de pedepsire a statelor care vor să fie libere

Mihai Isac a explicat că intervenția din Ungaria a avut drept scop atât reprimarea revoltei, cât și intimidarea celorlalte state aflate sub influența Moscovei.

„Federația Rusă este, conform legislației internaționale, urmașă a Uniunii Sovietice. Rusia a preluat datoriile și obligațiile, precum să responsabilitatea istorică a statului sovietic. A fost alegerea celor de la Moscova să facă acest gest. Ei nu au dorit să împartă cu nimeni acest statut de urmaș al URSS. Ceea ce s-a întâmplat în Ungaria a fost un gest calculat de a pedepsi o societate care dorea să fie liberă, tocmai pentru a înspăimânta celelalte state care se aflau în zona sa de influență”, a explicat expertul Mihai Isac.

Potrivit expertului, folosirea forței împotriva societăților care încearcă să se desprindă de sfera de influență a Moscovei reprezintă o strategie prin care Rusia urmărește să descurajeze aspirațiile de libertate ale altor state. Isac a făcut o paralelă între intervenția sovietică din Ungaria și conflictele în care Rusia a fost implicată în spațiul postsovietic.

„Este o metodă pe care am văzut-o aplicată și în Republica Moldova la începutul anilor 90, când Rusia a declanșat un război de agresiune împotriva Republicii Moldova. Ulterior, am văzut scenarii similare și în Georgia în 2008 și în Ucraina din 2014 încoace. Războiul din Ucraina a început în 2014, nu în 2022. În 2022 a fost doar o escaladare a acestui conflict”, a mai spus expertul în relații internaționale, Mihai Isac.

O altă asemănare evidențiată de Mihai Isac vizează represiunea exercitată asupra celor care se opun controlului Moscovei.

„Federația Rusă, similar cu Uniunea Sovietică, a aplicat o tactică de pedepsire a statelor care doresc să fie libere. În Ungaria, după înăbușirea Revoluției, opozanții au fost băgați în lagăre de concentrare, închisori. Același lucru se întâmplă și în Ucraina, în zonele ocupate. Am asistat la o epurare etnică atât în Ucraina, cât și în Ungaria”, a punctat Mihai Isac. Dezbaterea publică „70 de ani de la înăbușirea Revoluției maghiare: lecții învățate și lecții de învățat” este a 65-a ediție din ciclul „Impactul trecutului asupra proceselor de consolidare a încrederii și păcii”. Agenția IPN desfășoară acest ciclu de dezbateri cu sprijinul Fundației germane Hanns Seidel.