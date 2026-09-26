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Mihai Popșoi a discutat la New York cu omologul din Emiratele Arabe Unite despre investiții și relațiile economice

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Mihai Popșoi a discutat la New York cu omologul din Emiratele Arabe Unite despre investiții și relațiile economice

Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a avut la New York o întrevedere cu omologul său din Emiratele Arabe Unite, șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Discuțiile s-au concentrat pe dezvoltarea relațiilor economice și atragerea investițiilor emiriene în Republica Moldova.

Cei doi oficiali au trecut în revistă evoluțiile recente ale relațiilor moldo-emiriene și prioritățile de cooperare pentru perioada următoare.

Printre rezultatele evidențiate se numără eliminarea regimului de vize dintre Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite, măsură intrată în vigoare în septembrie 2025. De asemenea, din martie 2026 este în vigoare acordul privind recunoașterea reciprocă și conversia permiselor de conducere.

Popșoi și Abdullah bin Zayed Al Nahyan au discutat și despre organizarea primei runde de consultări politice între ministerele de Externe ale celor două state. Reuniunea este programată pentru luna octombrie, la Abu Dhabi.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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