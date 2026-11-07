Mihai Popșoi, despre Unire: Proiectele care leagă cele două maluri ale Prutului sunt mai eficiente decât discursurile

Întrebat despre perspectiva unirii celor două state, oficialul a declarat, într-un interviu pentru TVR Info, că un asemenea demers trebuie să fie rezultatul unui proces democratic și să beneficieze de o susținere largă pe ambele maluri ale Prutului.

Popșoi a afirmat că apropierea celor două state se produce deja prin dezvoltarea infrastructurii comune și a invocat Autostrada Unirii, care urmează să ajungă la Ungheni, construcția podurilor peste Prut și proiectele de interconectare energetică.

„Aceste interconectări în domeniul energetic, toate aceste lucruri apropie cât se poate de mult, într-un mod tangibil, pragmatic, cele două maluri ale Prutului”, a declarat ministrul.

Potrivit lui Popșoi, proiectele care creează legături fizice și economice între cele două maluri sunt, în acest moment, mai eficiente decât discursurile despre Unire și evocarea simbolică a „podurilor de flori”.

„Mult mai pragmatice și mult mai eficace sunt acele proiecte concrete de apropiere a celor două maluri ale Prutului decât discuțiile pe care le-am avut noi timp de 30 de ani și amintirea plăcută emoțională despre podurile de flori, ori construcția unor poduri care leagă și unesc economic cele două comunități de români sunt lucruri concrete, tangibile, care ne apropie în sensul cel mai direct”, a spus Popșoi.

Întrebat dacă există voință politică pentru transformarea ideii Unirii într-un proiect concret, șeful diplomației de la Chișinău a afirmat că în societatea Republicii Moldova a existat „mereu deschidere”, inclusiv la nivel politic, însă a remarcat că, potrivit sondajelor, în prezent nu există o majoritate care să susțină Unirea.

„Există un număr mare de cetățeni care își doresc acest lucru, dar știm ce arată sondajele. Cel puțin, la moment, nu există o majoritate care ar consfinți acest lucru în sondaje”, a precizat ministrul.

Popșoi a evitat să estimeze când ar putea deveni realistă o asemenea decizie, dar a subliniat că, în actualul context de securitate, discuția este una necesară. În opinia sa, o eventuală Unire trebuie să rezulte dintr-un proces „democratic, transparent, corect” și să fie susținută de o majoritate cât mai largă a cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului.

Subiectul a revenit în atenția publică la începutul anului, după ce președintele Maia Sandu a declarat, într-o discuție cu jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, că ar vota „da” dacă ar fi organizat un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România.