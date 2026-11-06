Mihai Popșoi, în discuții cu președintele Senatului României. Securitatea și aderarea la UE, pe agendă

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, oficialii au abordat survolările tot mai frecvente ale spațiului aerian al Republicii Moldova și României de către drone, riscurile pentru siguranța cetățenilor și necesitatea consolidării cooperării pentru a răspunde provocărilor regionale.

”Buna cooperare dintre statele noastre ne face mai puternice, iar împreună suntem un scut împotriva amenințărilor din regiune și un exemplu de reziliență al Europei”, a declarat Mircea Abrudean.

Un alt subiect al discuțiilor a fost integrarea europeană a Republicii Moldova. Mihai Popșoi a prezentat progresele reflectate în cel mai recent raport al Comisiei Europene privind extinderea UE, potrivit căruia Republica Moldova a avansat, în ultimele 12 luni, în toate capitolele de negociere și este pregătită pentru deschiderea ultimelor două clustere.

”Relațiile excelente cu România se bazează pe valori comune și pe un Parteneriat strategic consolidat de-a lungul anilor. Sprijinul României ne ajută să avansăm în parcursul nostru european. Raportul Comisiei Europene privind Republica Moldova, parte a Pachetului anual de extindere, confirmă progresele țării noastre și faptul că suntem pregătiți pentru deschiderea ultimelor două clustere”, a declarat Mihai Popșoi.

La rândul său, președintele Senatului României a reiterat sprijinul Bucureștiului pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și a apreciat eforturile autorităților de la Chișinău în implementarea reformelor și combaterea amenințărilor hibride.

”Republica Moldova își păstrează graficul propus în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Avem progrese și în marile proiecte de interconectare energetică și infrastructură rutieră”, a subliniat Abrudean.

Cei doi oficiali au discutat și despre dezvoltarea proiectelor comune de infrastructură, interconectare energetică și cooperare regională, precum și despre rolul parlamentelor în susținerea reformelor și a parcursului european al Republicii Moldova.