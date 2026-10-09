Mihai Popșoi, întrevedere cu doi eurodeputați: R. Moldova este pregătită să deschidă următoarele patru clustere de negociere

Discuțiile s-au concentrat pe progresele înregistrate de Republica Moldova în implementarea reformelor, etapele următoare ale negocierilor de aderare și sprijinul oferit de instituțiile europene și statele membre ale UE.

Mihai Popșoi a mulțumit reprezentanților PE pentru susținerea parcursului european al R. Moldova, inclusiv prin rezoluțiile și rapoartele adoptate, și a subliniat că avansarea procesului de aderare depinde de rezultatele reformelor realizate în republică.

„Încrederea partenerilor europeni ne încurajează să continuăm și cu mai multă determinare reformele asumate. Știm că drumul nostru către Uniunea Europeană depinde, întâi de toate, de munca pe care o facem acasă, de rezultate concrete și de capacitatea noastră de a ne respecta angajamentele”, a declarat ministrul.

Un alt subiect al întrevederii a fost situația de securitate din regiune. Șeful diplomației de la Chișinău a atras atenția asupra încălcărilor repetate ale spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronele rusești, pe fondul războiului din Ucraina.

În acest context, Popșoi a subliniat necesitatea consolidării capacităților de apărare și a rezilienței statului în fața amenințărilor de securitate.

La rândul lor, eurodeputații Sven Mikser și Nacho Sánchez Amor au apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană și au încurajat autoritățile să mențină ritmul reformelor.