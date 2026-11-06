Mihai Popșoi, întrevedere cu ministrul de Externe al Ucrainei: Ne dorim pace, dezvoltare și un viitor sigur pentru cetățenii noștri

În cadrul discuțiilor, demnitarul de la Chișinău și-a exprimat speranța pentru pace, dezvoltare și un viitor sigur pentru toți cetățenii.

„Avem un obiectiv comun și aceeași determinare de a merge înainte. Ne dorim pace, dezvoltare și un viitor sigur pentru cetățenii noștri. Vom continua să ne coordonăm eforturile și să ne sprijinim reciproc pentru a aduce țările noastre în marea familie europeană”, a scris Mihai Popșoi în mesajul său de pe rețelele de socializare.

De asemenea, cei doi șefi de Externe au discutat despre situația de securitate din regiune, prioritățile pentru perioada următoare în procesul de aderare a Ucrainei și R. Moldova la UE, precum și despre cooperarea în domenii de interes comun.

Potrivit șefului diplomației moldave, Pachetul de extindere pentru 2026, prezentat acum două zile de Comisia Europeană, confirmă progresele înregistrate de Republica Moldova și Ucraina în drumul către Uniunea Europeană. Conform evaluărilor, R. Moldova și Ucraina sunt în grupul celor mai avansate state candidate.