În cadrul întrevederii, Mihai Popșoi a evidențiat progresele R. Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Totodată, oficialul a reafirmat angajamentul autorităților de la Chișinău de a implementa reformele necesare, conform calendarului prevăzut în Foaia de parcurs prezentată recent de Comisia Europeană.

„Suntem hotărâți să continuăm în același ritm pentru a avansa pe calea integrării europene, astfel încât cetățenii noștri să beneficieze de mai multe oportunități și condiții de trai mai bune. Susținerea statelor membre ale UE, inclusiv Italia, este importantă pentru Republica Moldova. Deschiderea ultimelor două clustere până la sfârșitul acestui an ne va permite să accelerăm pregătirile și să ne atingem obiectivul de a încheia negocierile de aderare pe parcursul anului 2028”, a spus Mihai Popșoi.

La rândul său, Antonio Tajani a menționat că Italia rămâne un partener de încredere al Republicii Moldova și susține ferm aderarea statului nostru la Uniunea Europeană.

Șeful diplomației moldovenești a mulțumit pentru suportul Italiei în parcursul european al Republicii Moldova, precum și pentru asistența oferită prin proiecte în sectorul energiei, sănătății și agriculturii. Mihai Popșoi a remarcat contribuția italiană la sporirea rezilienței energetice a statului nostru și la reducerea vulnerabilităților.

Oficialii au abordat și intensificarea schimburilor comerciale, atragerea investițiilor italiene și consolidarea legăturilor dintre comunitățile de afaceri. În acest context, a fost evidențiată importanța Acordului dintre Guvernele Republicii Moldova și Republicii Italiene privind promovarea și protejarea investițiilor, ale cărui negocieri se află în etapa finală, semnarea acestuia fiind preconizată pentru zilele următoare. De asemenea, au discutat despre posibilitatea organizării unui Forum de afaceri, care ar contribui la facilitarea contactelor dintre antreprenori și identificarea unor noi oportunități de colaborare.

În cadrul întrevederii a fost semnat Memorandumul de înțelegere dintre cele două ministere de externe privind cooperarea în domeniul diplomației cibernetice, rezilienței digitale și combaterii amenințărilor hibride. Documentul prevede un dialog anual, schimb de bune practici, formare de specialiști și sprijin pentru alinierea Republicii Moldova la standardele UE în domeniul digital și cibernetic.

Pe final, Mihai Popșoi i-a adresat invitația omologului său italian să efectueze o vizită de lucru în Republica Moldova.