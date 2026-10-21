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Mihai Popșoi l-a invitat la Chișinău pe noul ministru de Externe al României, Dan Neculăescu

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Mihai Popșoi l-a invitat la Chișinău pe noul ministru de Externe al României, Dan Neculăescu

Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, l-a invitat să efectueze o vizită la Chișinău pe noul său omolog român, Dan Neculăescu. Invitația a fost adresată în cadrul unei convorbiri telefonice, în care cei doi oficiali au discutat despre consolidarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și România, integrarea europeană și securitatea regională.

Mihai Popșoi l-a felicitat pe Dan Neculăescu pentru preluarea mandatului și i-a urat succes în exercitarea funcției. Cei doi miniștri au reafirmat importanța relațiilor bilaterale și au convenit asupra necesității continuării proiectelor comune, în special în domeniul infrastructurii de interconectare și al securității energetice.

Un subiect important al discuțiilor a fost parcursul european al Republicii Moldova. Șeful diplomației de la Chișinău a mulțumit autorităților române pentru sprijinul acordat în procesul de integrare europeană și și-a exprimat încrederea că, inclusiv cu susținerea Bucureștiului, Republica Moldova va putea avansa în negocierile de aderare și va deschide ultimele două clustere.

Totodată, oficialii au abordat situația de securitate din regiune și au subliniat necesitatea unei coordonări mai strânse între Chișinău și București pentru a răspunde provocărilor actuale.

Vizita propusă de Mihai Popșoi ar urma să ofere prilejul stabilirii priorităților de cooperare bilaterală pentru perioada următoare. Deocamdată, nu a fost anunțată o dată a acesteia.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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