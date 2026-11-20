În discursul intitulat „Realinierea geopolitică și economică: cazul Republicii Moldova”, șeful diplomației de la Chișinău a prezentat progresele înregistrate în implementarea reformelor și a evidențiat importanța sprijinului statelor membre ale Uniunii Europene pentru avansarea negocierilor de aderare.

Un alt subiect abordat a fost situația de securitate din regiune și efectele acesteia asupra Republicii Moldova. Mihai Popșoi s-a referit la atacurile cibernetice, amenințările hibride și ingerințele externe, precum și la măsurile întreprinse de autorități pentru a răspunde acestor provocări.

Ministrul a vorbit și despre cooperarea cu partenerii internaționali în vederea consolidării capacităților de gestionare a situațiilor de criză, protejării spațiului informațional și întăririi instituțiilor statului.

În domeniul energetic, Mihai Popșoi a evidențiat rezultatele obținute prin diversificarea surselor de aprovizionare și sincronizarea sistemului energetic al Republicii Moldova cu rețeaua europeană. Totodată, a subliniat rolul interconectării energetice cu România în consolidarea securității energetice a statului.

Cea de-a 15-a ediție a Forumului de la București se desfășoară sub genericul „În pragul unei reconfigurări”. Evenimentul este organizat de Institutul Aspen România și German Marshall Fund of the United States, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Forumul este dedicat discuțiilor despre evoluțiile geopolitice, securitatea regională, transformările economice și viitorul parteneriatelor strategice.