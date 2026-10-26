Mihai Popșoi, la întrevederea cu președintele Ciprului: R. Moldova e pregătită să deschidă ultimele două clustere de negociere cu UE

Întrevederea a avut loc în cadrul vizitei oficiale pe care Mihai Popșoi o efectuează în Republica Cipru. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea relațiilor bilaterale, agenda europeană a Republicii Moldova și următoarele etape ale negocierilor de aderare.

Vicepremierul Mihai Popșoi a mulțumit autorităților cipriote pentru sprijinul acordat Chișinăului, inclusiv în perioada în care Ciprul a deținut Președinția Consiliului Uniunii Europene, în primul semestru al anului 2026. În această perioadă, Republica Moldova a deschis oficial negocierile pentru primul grup de capitole, „Valori fundamentale”.

”Suntem recunoscători Ciprului pentru sprijinul acordat în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană. Republica Moldova a deschis oficial patru din cele șase clustere de negociere și suntem pregătiți să deschidem și ultimele două”, a declarat Mihai Popșoi.

Ministrul a subliniat că experiența Ciprului demonstrează beneficiile economice și sociale ale apartenenței la Uniunea Europeană, exprimându-și dorința ca și cetățenii Republicii Moldova să beneficieze de oportunități similare și de servicii publice de calitate.

La rândul său, președintele Nikos Christodoulides a încurajat autoritățile de la Chișinău să mențină ritmul reformelor necesare aderării și a reconfirmat sprijinul Nicosiei pentru parcursul european al Republicii Moldova.

”Continuați cu același ritm reformele necesare aderării. Este șansa pe care trebuie să o valorificați, iar noi vă vom fi alături în acest parcurs”, a declarat președintele Ciprului.

Pe lângă agenda europeană, cei doi oficiali au discutat despre situația de securitate regională, consecințele războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și provocările cu care se confruntă Republica Moldova în acest context.