Mihai Popșoi, la New York: R. Moldova susține suveranitatea și integritatea Ucrainei

Mihai Popșoi a condamnat războiul și ocuparea teritoriilor ucrainene de către Federația Rusă. „Obiectivul nostru comun trebuie să fie clar: sprijinirea Ucrainei în restabilirea integrității sale teritoriale și asigurarea că astfel de încălcări nu se vor repeta”, a declarat șeful diplomației moldovenești.

Potrivit ministrului, consecințele războiului afectează securitatea regională, securitatea alimentară și energetică, dar și stabilitatea economică europeană. El a subliniat că încălcarea dreptului internațional afectează și alte state din regiune, inclusiv Republica Moldova.

În cadrul summitului, Mihai Popșoi a menționat că Moldova va continua să sprijine Ucraina. El a dat ca exemple contribuția Chișinăului prin găzduirea refugiaților ucraineni, facilitarea tranzitului și sprijinirea exportului cerealelor ucrainene către piețele internaționale.