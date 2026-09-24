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Mihai Popșoi, la New York: R. Moldova susține suveranitatea și integritatea Ucrainei

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Mihai Popșoi, la New York: R. Moldova susține suveranitatea și integritatea Ucrainei

Republica Moldova susține ferm suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute internațional, care includ și Crimeea. Declarația a fost făcută de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, la cea de-a șasea ediție a Summitului „Platforma Crimeea”, desfășurată la New York, în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, transmite IPN.

Mihai Popșoi a condamnat războiul și ocuparea teritoriilor ucrainene de către Federația Rusă. „Obiectivul nostru comun trebuie să fie clar: sprijinirea Ucrainei în restabilirea integrității sale teritoriale și asigurarea că astfel de încălcări nu se vor repeta”, a declarat șeful diplomației moldovenești.

Potrivit ministrului, consecințele războiului afectează securitatea regională, securitatea alimentară și energetică, dar și stabilitatea economică europeană. El a subliniat că încălcarea dreptului internațional afectează și alte state din regiune, inclusiv Republica Moldova.

În cadrul summitului, Mihai Popșoi a menționat că Moldova va continua să sprijine Ucraina. El a dat ca exemple contribuția Chișinăului prin găzduirea refugiaților ucraineni, facilitarea tranzitului și sprijinirea exportului cerealelor ucrainene către piețele internaționale.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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