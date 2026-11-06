Mihai Popșoi, la reuniunea miniștrilor de externe ai ICE: Războiul Rusiei împotriva Ucrainei rămâne cea mai gravă provocare a securității regionale

În acest sens, șeful diplomației moldovenești a reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina și importanța susținerii eforturilor comune de reconstrucție a țării vecine. „Războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei rămâne cea mai gravă provocare la adresa securității regionale. Prin urmare, sprijinirea Ucrainei este o investiție în securitatea și stabilitatea întregii noastre regiuni”, a afirmat Mihai Popșoi.

În intervenția sa, demnitarul a subliniat importanța cooperării regionale pentru Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Oficialul a evidențiat rolul ICE în facilitarea schimbului de experiență, promovarea bunelor practici și fortificarea capacităților instituționale necesare pentru avansarea reformelor și apropierea de standardele europene.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe, ministrul a atras atenția și asupra riscurilor cu care se confruntă Republica Moldova, de la încălcările spațiului aerian de către drone până la atacurile cibernetice asupra serviciilor publice digitale. În acest context, Mihai Popșoi a accentuat necesitatea unei colaborări mai strânse în domeniul securității cibernetice și al protejării infrastructurilor critice. Totodată, a salutat includerea în noul Plan de Acțiuni al ICE pentru perioada 2027 - 2030 a unor priorități dedicate dezvoltării infrastructurii digitale și contracarării amenințărilor hibride.

De asemenea, Mihai Popșoi a trecut în revistă progresele Republicii Moldova în negocierile de aderare la Uniunea Europeană și a pledat pentru evaluarea fiecărui stat candidat în baza propriilor merite și rezultate obținute.

„Republica Moldova urmează să deschidă negocierile pentru ultimele două clustere rămase și mizează pe susținerea UE și a statelor sale membre pentru a avansa în parcursul său european. Inițiativa Central Europeană are un rol important în acest proces, prin facilitarea dialogului și a eforturilor comune, în sprijinul unei Europe mai stabile și mai conectate”, a subliniat Mihai Popșoi.

În cadrul reuniunii, statele participante au adoptat o Declarație comună și aprobat noul Plan de Acțiuni al ICE pentru perioada 2027 - 2030, care va ghida activitatea organizației în următorii ani.

În acest an, evenimentul este organizat de România, care deține în 2026 Președinția în exercițiu a organizației. Reuniunea a marcat încheierea mandatului României, iar următorul mandat va fi preluat de Ucraina în anul 2027.

Este de notat că, Republica Moldova a devenit membră a Inițiativei Central Europene la 8 noiembrie 1996 și a deținut Președinția organizației în anii 2008 și 2023. În cei 30 de ani de apartenență, ICE a reprezentat pentru țara noastră o platformă importantă de cooperare regională, schimb de expertiză și susținere a reformelor în contextul integrării europene.